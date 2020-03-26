"Сбережений нет": больше 50% украинцев не имеют денег, чтобы жить на карантине еще месяц

В условиях жесткого карантина, у 57% украинцев закончатся деньги на жизнь через четыре недели или меньше, 6,9% имеют сбережения на несколько дней, 6,3% - на полгода или больше. Об этом передает экономический раздел "Украинской правды", ссылаясь на социологического агентство "Градус".

Так, на вопрос "на сколько времени у вас хватит денежных ресурсов, учитывая возможность введения жесткого карантина?", большинство респондентов ответили, что "дотянут" ровно до конца карантина, продленного до 25 апреля.

Издание отмечает, что восточный регион страны имеет наименьший уровень финансовых запасов - половина респондентов выдержат не более двух недель. В свою очередь, киевляне и жители западных регионов располагают финансами, позволяющими им обеспечить себя и семью на целый месяц вперед.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кабинет министров сегодня ввел чрезвычайную ситуацию и продлил карантин в Украине еще на 30 дней, а эксперты поделились мнениями, что это может означать для экономических и общественных реалий.

"Против введения ЧП выступал большой и отчасти средний бизнес. Они продолжают работать и наполнять бюджет. И они, похоже, пока побеждают, – отмечает политический обозреватель, магистр государственного управления Владимир Воля. – Интересна позиция главы МВД. Арсена Авакова. Сперва его помощник и ряд представителей МВД говорили о необходимости именно ЧП (что предусматривает более жесткие меры, чем ЧС). А потом Аваков сказал, что в режиме ЧП пока нет необходимости. Скорее всего, во власти шли сложные дискуссии. Не исключаю, что президент Владимир Зеленский переубедил Авакова. Или тот после критики вокруг возможного введения ЧП и разговоров, что министр внутренних дел таким образом усиливает свое влияние и превращается фактически в диктатора, решил занять выжидательную позиции. Мол, пусть дальнейшие события покажут, кто прав, кто виноват. То же в какой-то мере касается позиции премьера Дениса Шмыгаля. Он тоже выступал против ЧП, мотивируя это экономическими соображениями. В итоге, как видим, ввели ЧС и продлили карантин".





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