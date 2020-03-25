Чрезвычайная ситуация: чего стоит ожидать украинцам

Кабинет министров Украины во время внеочередного заседания единогласно принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации по всей территории страны. Также решили продлить карантин, введенный в связи с распространением коронавируса, на 30 дней – до 24 апреля 2020 года. Отмечается, что решение правительства обусловлено стремительным распространением COVID-19 на территории нашей страны – случаи заболевания уже выявлены в 13 областях, а также в городе Киев.

"Здоровье и жизнь важнее"

Руководитель Центра военно-правовых исследований, адвокат Александр Мусиенко считает подобные меры оправданными.

"Единственным пока действенным инструментом против распространения вирусного заболевания COVID-19 является именно сдерживающий фактор – карантин, – аргументирует эксперт. – Учеными ряда стран доказано, что сужение контактов, недопущение большого скопления людей в одной месте, самоизоляция ведут к тому, что распространение инфекционного заболевания снижается. Пример стран, которые не вводили карантинные меры (Нидерланды, Великобритания) уже доказали ошибочность таких шагов. И та же Британия пошла на беспрецедентные жесткие меры в рамках борьбы с коронавирусом".

Для Украины, по мнению Александра Мусиенко, очень важные карантинные меры по ряду причин.

"У нас крайне небольшая часть людей проходит тестирование. Мы не знаем реальную ситуацию с заражением, – говорит глава ЦВПИ. – Можно лишь допускать, что реальные цифры в 7-10 раз превышаю официальную статистику Министерства охраны здоровья. К тому же, медицинская система в Украине находится, скажем так, не в лучшем состоянии. И чтобы не допустить ее коллапса (когда из-за перенагрузки не только больным коронавирусным заболеванием, но и любым другим больным вовремя не смогут оказать медпомощь) правительство вводит меры предосторожности. Считаю, что нам надо максимально снизить интенсивность поездок между городам и регионами, передвижение по населенным пунктам. Следует максимально долго оставаться дома, чтобы обезопасить себя, родных и близких".

Эксперт не спорит с тем, что значительно пострадает экономика. Но в данном случае, считает Мусиенко, нужно руководствоваться политическими решениями.

"Речь идет о здоровье и жизни людей. Мне кажется, выбор очевиден – в пользу здоровья и жизни. Будет это – будут со временем и рабочие места. Да, будет нелегко. Правительство должно готовить ряд компенсирующих мер для бизнеса и социально незащищенных слоев населения. Но приоритет – в пользу здоровья и жизни людей. Мы должны выйти из этого карантинного, кризисного период с осознанием того, что нужно увеличивать расходы на медицины, науку, инновации".

"Экономическим обоснованием никто не озаботился"

Доктору наук по государственному управлению, кандидату технических наук, профессору, госслужащему шестого ранга Геннадию Рябцеву последние действия Кабмина напоминают броуновское движение. А именно – хаотичное перемещение молекул под воздействием внешней среды.

"Предпринимаемые меры, на первый взгляд, похожи на обобщение всех возможных предложений, высказанных руководителями разных министерств – без какой-либо предварительной подготовки, анализа, – отмечает Геннадий Рябцев. – Однако такие "мозговые штурмы" могут быть эффективны лишь в случае, если эти предложение готовятся в комплексе – с использованием принципов системного подхода, если они основаны на эффективном использовании имеющихся ресурсов. Если рассматривать каждое предложенное мероприятие по отдельности, оно может иметь смысл. И не требует использования больших ресурсов. Но реализация всех предложенных мер в комплексе может оказать на экономику Украины намного более разрушительное действие, чем коронавирус".

Эксперт напоминает, что регламент Кабмина обязывает разработчиков проектов нормативно-правовых актов сопровождать их экономическим обоснованием.

"К сожалению, экономическим обоснованием в этот раз никто из членов правительства не озаботился, – говорит Рябцев. – В связи с этим возникает вопрос: за счет каких средств госбюджета будет реализован запланированный комплекс мероприятий, в частности, предоставление помощи нуждающимся, льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, осуществление определенных выплат, закупка необходимых для борьбы с коронавирусом средств".

При этом, подчеркивает эксперт, следует учесть, что отмена или отсрочка уплаты ряда налогов и сборов сократит поступление в бюджет, дефицит которого уже составляет более 60 млрд грн.

"В таких условиях следовало бы перед утверждением перечня необходимых мероприятий получить четкое представление о том объеме ресурсов, которые можно направить на борьбу с коронавирусом, – считает Геннадий Рябцев. – Откладывание этого на "потом" может привести к недофинансированию мер, так необходимых в условиях чрезвычайной ситуации. И еще: сомневаюсь, что кто-то в правительстве спрогнозировал, как продление карантина скажется на состоянии десятков тысяч остановленных предприятий сферы услуг, другого малого и среднего бизнеса".

"В мае может произойти социальный взрыв"

Политический обозреватель, магистр государственного управления Владимир Воля уверен: дискуссия в украинской власти касательно того, стоит ли вводить те или иные меры, ужесточать карантин, вводить чрезвычайное положение (ЧП), показывает, что идет игра – кто возьмет на себя ответственность за победу или провалы предлагаемых мероприятий.

"Против введения ЧП выступал большой и отчасти средний бизнес. Они продолжают работать и наполнять бюджет. И они, похоже, пока побеждают, – отмечает эксперт. – Интересна позиция главы МВД. Арсена Авакова. Сперва его помощник и ряд представителей МВД говорили о необходимости именно ЧП (что предусматривает более жесткие меры, чем ЧС). А потом Аваков сказал, что в режиме ЧП пока нет необходимости. Скорее всего, во власти шли сложные дискуссии. Не исключаю, что президент Владимир Зеленский переубедил Авакова. Или тот после критики вокруг возможного введения ЧП и разговоров, что министр внутренних дел таким образом усиливает свое влияние и превращается фактически в диктатора, решил занять выжидательную позиции. Мол, пусть дальнейшие события покажут, кто прав, кто виноват. То же в какой-то мере касается позиции премьера Дениса Шмыгаля. Он тоже выступал против ЧП, мотивируя это экономическими соображениями. В итоге, как видим, ввели ЧС и продлили карантин".

Владимир Воля считает, что уже в начале апреля настанет момент истины касательно того, нужно было вводить ЧП и еще более ужесточать меры – или нет.

"Если коронавирус будет распространяться высоким темпами, начнется первый раунд назначения виновных, – говорит эксперт. – Думаю, это произойдет в первой половине апреля. В данной ситуации слабым местом могут оказаться премьер Шмыгаль, министр здравоохранения Емец с замами. Возможно, люди, отвечающие за экономический блок, а также те чиновники из Офиса президента, кто формирует позицию Зеленского касательно карантина, его параметров и необходимости (не)ужесточать те или иные меры. Аваков же, вовремя сделавший шаг в сторону и занявший выжидательную позицию, скорее всего, останется".

Свою роль может сыграть и экономическая составляющая, уверен аналитик.

"Во время карантина, как известно, многие не работают, не зарабатывают. И если действующий карантин окажется неэффективным, если всё же придется вводить ЧП, это будет означать увеличение экономических потерь более, чем в два раза. Убытки тех, кто уже не зарабатывает, будут увеличиваться. Вырастет социальная напряженность. И к маю мы можем получить социальный взрыв, который сметет многих, – предполагает Владимир Воля. – При этом людям будет уже всё равно – ЧП или не ЧП, какая власть. Если будет соцвзрыв, он будет глубоко антисистемным. Проиграет и нынешняя власть, и нынешняя оппозиции, которая недавно была властью. Даже после таких катастрофических потрясений никто не захочет возвращения "старых лиц" недавнего прошлого. Но запрос на реальных профессионалов будет".

Как сообщал портал "Комментарии", Кабинет министров Украины во время внеочередного заседания единогласно принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации по всей территории страны.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!