"Был нардепом, стал копом": Борислав Береза устроился в Патрульную полицию

Народный депутат Верховной Рады VIII созыва Борислав Береза сообщил о том, что стал "новичком" в Патрульной полиции киевского управления и с сегодняшнего дня начнет патрулировать улицы вместе с напарником. Об этом бывший парламентарий написал на своей странице в Facebook.

По словам Березы, такое решение он принял накануне Нового года, чтобы оставаться полезным украинскому обществу в непростое для него время.

"Я признаю, что сложные времена требуют непростых решений. Особенно если ты хочешь быть полезным обществу. Перед новым годом я принял предложение попробовать продолжение своей карьеры в Патрульной полиции Украины, и пройдя подготовительный курс с сегодняшнего дня начинаю нести службу. С самого низа, как рядовой патрульный полицейский", - указано в сообщении экс-нардепа.

Также он добавил, что уже принял присягу и намерен быть строгим и справедливым по отношению к водителям на дорогах Киева, а также работать строго в рамках, предписанных сегодняшним положением.

"И сейчас я, получив маску и перчатки, выезжаю на первое дежурство. До встречи на дорогах Киева. Обещаю быть строгим, но честным, служить и защищать. И не удивляйтесь, когда я остановлю ваше транспортное средство за нарушение. Хотя этого можно избежать. Не нарушайте", - призывает Береза к порядку.

Кроме того экс-нардеп пообещал, как и в прежние времена, отчитываться о происшествиях на рабочем месте и оставаться открытым для своих подписчиков.

Стоит отметить, что пользователи социальных сетей посчитали такое заявление Березы банальной первоапрельской шуткой - и наша редакция не исключает такой вероятности.

Впрочем, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Береза может оказаться не единственным депутатом от прошлого созыва, чья карьера после политической деятельности не является головокружительно-успешной: к примеру, Михаил Гаврилюк по прозвищу "козак" пересел из парламентского кресла на сидение водителя такси вполне достоверно.



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