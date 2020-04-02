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Премия Гонгадзе-2020: названы имена номинантов

В шот-лист претендентов на премию Георгия Гонгадзе попали три украинских журналиста

сегодня, 16:57
Автор:

• Екатерина Белоброва

Премия Гонгадзе-2020: названы имена номинантов

Жюри конкурса на получение премии Георгия Гонгадзе включили в основной перечень номинантов трех представителей украинской журналистики: Роман Винтон, Павел Казарин и Богдан Логвиненко. Об этом передает издание "Радио Свобода".

Роман Винтон (1982) - журналист и телеведущий, сценарист, основатель YouTube-канала "Телевидение Торонто", автор программы "# @) ₴? $ 0".

Павел Казарин (1983) - журналист, публицист, телеведущий. Сотрудничает с проектом Радио Свобода Крим.Реалии, изданиями НВ, Liga.net, "Украинская правда", каналами "24", "Общественное".

Богдан Логвиненко (1988) - писатель, журналист, телеведущий, литературный критик, редактор, основатель проекту Ukraиner.

Вообще список кандидатов на премию, которая была основана в прошлом году, состоит из 22 журналистов. 

Имя победителя будет известно 21 мая, в день рождения Георгия Гонгадзе, которому в этом году мог бы исполниться 51 год.

Претендовать на премию могут только журналисты, работающие в Украине и которые в течение последних пяти лет оставались в профессии.

Критерии для выдвижения претендентов:

преданность принципам и ценностям независимой журналистики,
профессионализм и компетентность,
инновационность,
существенный вклад в развитие отдельного жанра или медиасреды в целом,
создание материалов, привели к решению или понимание определенных проблем в обществе и изменений в стране.
Сумма вознаграждения для лауреата составляет 100 000 гривен.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о вероятности проведения новых досрочных выборов в парламент.



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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-premia-gongadze-korotkyi-spysok/30525521.html
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