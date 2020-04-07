Повальное возвращение украинских заробитчан сулит Украине новый рост безработицы

В связи с ужесточением карантинных мер в подавляющем большинстве европейских стран и, как следствие, закрытием границ, сотни тысяч наших соотечественников начали повально возвращаться в Украину, что значительно усугубляет экономическую ситуацию в стране. Об этом рассказала эксперт Украинского института политики (УИП) Ева Антоненко.

Так, аналитики сообщают, что на протяжении многих лет именно приток валюты от заробитчан домой в их семьи был серьезным подспорьем для стабилизации макроэкономики. По словам президента Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василия Воскобойника, 12 млрд долларов от заробитчан – это примерно 10% нашего ВВП. Однако, пандемия серьезно изменила ситуацию и в будущем, когда карантин закончится, эксперты не лелеют большого оптимизма.

"После возврата домой заробитчане больше не смогут перечислять свои доходы семьям, а накопленные ими деньги также постепенно будут заканчиваться. А после завершения кризиса далеко не все наши трудовые мигранты смогут вернуться в страны, в которых работали до этого ввиду сокращения экономик этих стран. Поэтому стоит констатировать, что Украину может ожидать дальнейший рост безработицы и невозможность трудоустроить прибывших заробитчан", - заключает Ева Антоненко, добавив, что сектор отечественной промышленности пока не требует столько рабочих рук, чтобы трудоустроить вернувших гастарбайтеров у себя дома.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в марте, в период наступления пандемического роста, украинцы обналичили 2,75 миллиарда гривен, что не свидетельствует о традиционной панике населения в обостренной национальной ситуации.





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