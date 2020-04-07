Язык

Українська

Русский

Coinspot 07.04.2020

BTC/USD

7334.21

ETH/USD

171.76

LTC/USD

46.37

НБУ 07.04.2020

USD/UAH

27.25

EUR/UAH

29.70

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество работа и карьера Повальное возвращение украинских заробитчан сулит Украине новый рост безработицы
НОВОСТИ Все новости

Повальное возвращение украинских заробитчан сулит Украине новый рост безработицы

До вспышки коронавируса COVID-19 доля вклада украинских заробитчан в национальную экономику составляла 10% всего ВВП

сегодня, 12:42 648
Автор:

• Екатерина Белоброва

Повальное возвращение украинских заробитчан сулит Украине новый рост безработицы

В связи с ужесточением карантинных мер в подавляющем большинстве европейских стран и, как следствие, закрытием границ, сотни тысяч наших соотечественников начали повально возвращаться в Украину, что значительно усугубляет экономическую ситуацию в стране. Об этом рассказала эксперт Украинского института политики (УИП) Ева Антоненко.

Так, аналитики сообщают, что на протяжении многих лет именно приток валюты от заробитчан домой в их семьи был серьезным подспорьем для стабилизации макроэкономики. По словам президента  Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василия Воскобойника, 12 млрд долларов от заробитчан – это примерно 10% нашего ВВП. Однако, пандемия серьезно изменила ситуацию и  в будущем, когда карантин закончится, эксперты не лелеют большого оптимизма.

"После возврата домой заробитчане больше не смогут перечислять свои доходы семьям, а накопленные ими деньги также постепенно будут заканчиваться. А после завершения кризиса далеко не все наши трудовые мигранты смогут вернуться в страны, в которых работали до этого ввиду сокращения экономик этих стран. Поэтому стоит констатировать, что Украину может ожидать дальнейший рост безработицы и невозможность трудоустроить прибывших заробитчан", - заключает Ева Антоненко, добавив, что сектор отечественной промышленности пока не требует столько рабочих рук, чтобы трудоустроить вернувших гастарбайтеров у себя дома.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в марте, в период наступления пандемического роста, украинцы обналичили  2,75 миллиарда гривен, что не свидетельствует  о традиционной панике населения в обостренной национальной ситуации. 



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://comments.ua/news/money/economy/650095-bezrabotica-v-ukraine-na-fone-novyh-vyzovov-prognozy-scenarii-i-neobhodimye-mery-spaseniya.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...