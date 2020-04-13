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Десятки тысяч безработных за неделю - Госслужба занятости

Госслужба занятости фиксирует рост безработицы в Украине

сегодня, 11:20
Автор:

• Сергей Медведев

Десятки тысяч безработных за неделю - Госслужба занятости

В Украине растет количество безработных. Так, только за последнюю неделю число людей, оставшихся без работы выросло на 36,2 тыс. человек и составляет 387,5 тыс. в целом зарегистрированных по Украине. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы занятости.

 "По состоянию на 13 апреля количество безработных, зарегистрированных в Государственной службе занятости, составляет 387,5 тыс. лиц, что на 70 тыс., или на 22%, больше по сравнению с показателем на эту же дату прошлого года", - отметили в ведомстве.

Лидерами по числу безработных являются Днепропетровская и Харьковская области. В день служба занятости в среднем регистрирует около 7 тыс. граждан.

Как сообщал портал "Комментарии",  в США с момента начала пандемии около 3 недель назад более 16,8 миллиона американцев обратились за пособием по безработице.


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Источник: https://interfax.com.ua/news/economic/654448.html
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