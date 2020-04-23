Скорая вместо болида: экс-глава гоночной команды Ferrari сменил профессию из-за пандемии

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Бывший глава гоночной команды Формулы-1 Scuderia Ferrari Маурицио Арривабене, решая помочь во время пандемии коронавируса, стал водителем кареты скорой помощи. Об этом пишет Euro Weekly News.
Таким образом 63-летний Арривабене присоединился к итальянской борьбе с коронавирусом. При этом, гонщик не афишировал свой порыв, но медиа узнали об этом из собственных источников.
"Арривабене никому не рассказывал, но после вспышки он управляет транспортным средством, которое доставляет больных в клинику. Одним словом, он стал водителем!" - пишут итальянские СМИ.
Кроме того, к нему присоединился руководитель автогоночного подразделения Pirelli Марио Изола – он работает фельдшером-добровольцем в Милане.
Отметим, что Арривабене стал легендарным персонажем в качестве руководителя команды в течение с 2014 по 2019 гг. у руля Ferrari, а также был независимым членом совета директоров "Ювентуса" с 2012 года.
Ранее портал "Комментарии" рассказал, что шведская принцесса София начала работать в больнице для помощи в борьбе с коронавирусом.
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