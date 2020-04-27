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Польша откроет воздушное пространство для заробитчан из Украины

Из-за нехватки рабочей силы в Польше для граждан Украины намерены запустить чартеры

сегодня, 10:10
Автор:

• Елена Волкова

Польша откроет воздушное пространство для заробитчан из Украины

Невзирая на карантин и закрытие воздушного пространства, в Польше зовут украинцев на сезонные работы. Более того, в государстве наблюдается такая нехватка рабочей силы, что для граждан Украины намерены запустить чартеры. Об этом в эфире польского телеканала TVP сообщил президент службы персонала промышленников Кшиштоф Инглот.

По словам чиновника, в сельском хозяйстве наблюдается острая нехватка людей. Дескать, местные фермеры не смогут собрать урожай без помощи украинцев, которые обычно прибывали в Польшу в это время. В связи с этим на фабрики во Вроцлав хотят перевезти первых 200 человек. В последствии, не исключает Инглот, Польша может запустить чартеры для рабочих из Украины.

Напомним, правительство Польши намерено ослабить карантинный режим в стране и приступить к постепенной "разморозке" экономики. С таким заявлением выступил глава Минздрава республики Лукаш Шумовский. Чиновник подчеркнул, что меры властей по предотвращению эпидемии оказались эффективными, в частности, если бы не самоизоляция, число зараженных могло достигать десятков тысяч граждан. Поэтому с 16 апреля в стране вводится обязательный "масочный режим". В то же время, руководство страны планирует смягчить некоторые ограничения — в Польше разрешат работу парикмахерских и салонов красоты, увеличат лимит на нахождение покупателей в магазинах.


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Источник: comments.ua
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