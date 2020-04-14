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Польша начинает выход из карантина

Карантинный режим в Польше будет ослаблен

сегодня, 12:53 1708
Автор:

• Сергей Медведев

Польша начинает выход из карантина

Правительство Польши намерено ослабить карантинный режим в стране и приступить к постепенной "разморозке" экономики. С таким заявлением выступил глава Минздрава республики Лукаш Шумовский.

Чиновник подчеркнул, что меры властей по предотвращению эпидемии оказались эффективными, в частности, если бы не самоизоляция, число зараженных могло достигать десятков тысяч граждан. Поэтому, с 16 апреля в стране вводится обязательный "масочный режим".

В то же время, руководство страны планирует смягчить некоторые ограничения — в Польше разрешат работу парикмахерских и салонов красоты, увеличат лимит на нахождение покупателей в магазинах.

Отметим, что согласно официальных данных, в Польше зафиксировано окооло 7 тыс. случаев заражения коронавирусом, 251 пациент скончался.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее правительство Польши решило запретить гражданам без нужды покидать свои жилища.


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Источник: https://www.rmf24.pl/
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