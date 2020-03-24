Сидите дома: Польша ограничила передвижения граждан

Власти Польши идут на ужесточение мер по нераспространению коронавируса. Правительство решило запретить гражданам без нужды покидать свои жилища. Об этом заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

Глава правительства сообщил, что в стране вводятся дополнительные ограничения.

"Эти ограничения коснутся каждого из нас, это решение, необходимое для того, чтобы максимально ограничить нашу деятельность. Исключения - пойти в магазин, в аптеку, вывести собаку на прогулку", - сказал премьер.

Чиновник уточнил, что эти меры принимаются чтобы выиграть время и подготовить лечебные учреждения для приема возможных пациентов. Еще одной мерой карантина в Польше является запрет на собрания людей более двух человек.

Отметим, что всего в Польше зарегистрировано 774 случая заражения, 9 случаев стали летальными.

Как сообщал портал "Комментарии", для эвакуации украинцев из Польши запустят специальные железнодорожные рейсы.

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