Язык

Українська

Русский

Coinspot 24.03.2020

BTC/USD

6713.59

ETH/USD

139.31

LTC/USD

39.75

НБУ 24.03.2020

USD/UAH

28.20

EUR/UAH

30.60

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Европа Сидите дома: Польша ограничила передвижения граждан
НОВОСТИ Все новости

Сидите дома: Польша ограничила передвижения граждан

Польша вводит дополнительные ограничения в связи с эпидемией коронавируса

сегодня, 15:28
Автор:

• Сергей Медведев

Сидите дома: Польша ограничила передвижения граждан

Власти Польши идут на ужесточение мер по нераспространению коронавируса. Правительство решило запретить гражданам без нужды покидать свои жилища. Об этом заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

Глава правительства сообщил, что в стране вводятся дополнительные ограничения.  

"Эти ограничения коснутся каждого из нас,  это решение, необходимое для того, чтобы максимально ограничить нашу деятельность. Исключения - пойти в магазин, в аптеку, вывести собаку на прогулку", - сказал премьер.

Чиновник уточнил, что эти меры принимаются чтобы выиграть время и подготовить лечебные учреждения для приема возможных пациентов. Еще одной мерой карантина в Польше является запрет на собрания людей более двух человек.

Отметим, что всего в Польше зарегистрировано 774 случая заражения, 9 случаев стали летальными.

Как сообщал портал "Комментарии", для эвакуации украинцев из Польши  запустят специальные железнодорожные рейсы


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rmf24.pl/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...