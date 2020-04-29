Язык

Українська

Русский

Coinspot 29.04.2020

BTC/USD

8104.28

ETH/USD

208.12

LTC/USD

46.70

НБУ 29.04.2020

USD/UAH

27.20

EUR/UAH

29.60

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:ratings
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество работа и карьера Госавиаслужба отменила рейс с украинскими работниками в Лондон
НОВОСТИ Все новости

Госавиаслужба отменила рейс с украинскими работниками в Лондон

Украинцы, имеющие контракты на работу в Великобритании, не смогли вылететь из Киева

сегодня, 14:06
Автор:

• Сергей Медведев

Госавиаслужба отменила рейс с украинскими работниками в Лондон

Рейс  PS1118 из Киева в Лондон, который должна была выполнить авиакомпания МАУ не состоится. Запрет на его осуществление наложила Государственная авиационная служба Украины. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

 Вылет должен был состояться 29 апреля в 12:40. Рейс имел специальное назначение — самолет должен был доставить украинских граждан с долгосрочными рабочими контрактами в Великобританию. Организатором рейса выступил работодатель.

 "В этих условиях украинцы могут легально и официально находиться на территории Великобритании. Соответственно, данная категория не является рисковой для Украины. Данные граждане не будут нуждаться в эвакуации в ближайшее время и не станут потенциальными распространителями на территории Украины COVID-19", - заявили в компании.

Запрет на перелет поступил в МАУ за два часа до вылета. В компании отмечают, что в Госавиаслужбе не указали основания для отмены рейса. Ранее глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что отправлять украинцев за рубеж в условиях карантина нелогично.

Как сообщал портал "Комментарии", компания Международные авиалинии Украины, которая принадлежит украинскому олигарху Игорю Коломойскому, запросила у государства стабилизационный кредит в размере 50 миллионов долларов под льготную процентную ставку — 5-6% годовых.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/04/29/7109338/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...