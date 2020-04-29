Госавиаслужба отменила рейс с украинскими работниками в Лондон

Рейс PS1118 из Киева в Лондон, который должна была выполнить авиакомпания МАУ не состоится. Запрет на его осуществление наложила Государственная авиационная служба Украины. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Вылет должен был состояться 29 апреля в 12:40. Рейс имел специальное назначение — самолет должен был доставить украинских граждан с долгосрочными рабочими контрактами в Великобританию. Организатором рейса выступил работодатель.

"В этих условиях украинцы могут легально и официально находиться на территории Великобритании. Соответственно, данная категория не является рисковой для Украины. Данные граждане не будут нуждаться в эвакуации в ближайшее время и не станут потенциальными распространителями на территории Украины COVID-19", - заявили в компании.

Запрет на перелет поступил в МАУ за два часа до вылета. В компании отмечают, что в Госавиаслужбе не указали основания для отмены рейса. Ранее глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что отправлять украинцев за рубеж в условиях карантина нелогично.

Как сообщал портал "Комментарии", компания Международные авиалинии Украины, которая принадлежит украинскому олигарху Игорю Коломойскому, запросила у государства стабилизационный кредит в размере 50 миллионов долларов под льготную процентную ставку — 5-6% годовых.

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