Самолет МАУ с заробитчанами все же вылетел из Киева в Лондон

Сегодня пассажирский авиалайнер украинской компании МАУ все же вылетел из аэропорта "Борисполь" в Великобританию вместе с гражданами, которые имеют долгосрочный контракт на сезонную работу. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на министра инфраструктуры Владислава Криклия.

Отметим, что рейс Киев-Лондон с украинскими заробитчанами должен был состояться сегодня в 12:40. Рейс был организован британским работодателем для доставки украинцев, которые имеют долгосрочный контракт. Однако глава МИД Дмитрий Кулеба назвал авиаперелет нелогичным в условиях карантина и опасности пандемии, а потому Государственная авиационная служба Украины наложила запрет на рейс "Киев-Лондон".

К скандальной ситуации подключился министр инфраструктуры Владислав Криклий, который встал на защиту украинцев, для которых сезонная работа в Великобритании - единственный источник дохода.

В конце концов после долгих перипетий и возмущений, около 18:40 пассажирам выдали билеты и разрешили пройти регистрацию на рейс. Уже в 21:30 самолет поднялся в воздух.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что европейский лоукостер Wizz Air заявил о возобновлении перелетов уже с 1 мая.

"Мы намерены стартовать по 20 наиболее популярным направлениям нашей компании", - отметил глава лоукостера Wizz Air Стивен Джонс.



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