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На карантине люди стали чаще смотреть порно с корпоративных компьютеров

Более половины опрошенных смотрели порно с рабочих компьютеров

сегодня, 18:37
Автор:

• Антон Корнилов

На карантине люди стали чаще смотреть порно с корпоративных компьютеров

В условиях карантина из-за распространения пандемии коронавируса Covid-19 люди по всему миру стали чаще смотреть порно с корпоративных компьютеров, которые используются для дистанционной работы. Об этом сообщили в издании Business Insider.

Эксперты в области кибербезопасности утверждают, что такое использование рабочих устройств может угрожать безопасности компании из-за слабой защиты домашних сетей, которые могут атаковать хакеры или обычные вредоносные программы.

Еще в апреле 2020 года лаборатория Касперского опросила около 6 тысяч человек со всего мира на тему условий удаленной работы. 68% ответили, что используют для работы личные компьютеры или ноутбуки. А еще 21% ответили, что работают на корпоративных компьютерах компаний. При этом более половины опрошенных, а именно 51%, рассказали, что стали чаще смотреть порно на тех же устройствах, которые используют для работы.

Как сообщал портал "Комментарии", Microsoft представила ноутбук Surface Book 3 и планшет Surface Go 2, а также две пары наушников той же линейки.


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Источник: https://www.businessinsider.com/more-people-watching-porn-on-work-computers-coronavirus-remote-work-2020-5
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