На карантине люди стали чаще смотреть порно с корпоративных компьютеров

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В условиях карантина из-за распространения пандемии
коронавируса Covid-19
люди по всему миру стали чаще смотреть порно с корпоративных компьютеров,
которые используются для дистанционной работы. Об этом сообщили в издании Business Insider.
Эксперты в области кибербезопасности утверждают, что такое
использование рабочих устройств может угрожать безопасности компании из-за
слабой защиты домашних сетей, которые могут атаковать хакеры или обычные
вредоносные программы.
Еще в апреле 2020 года лаборатория Касперского опросила
около 6 тысяч человек со всего мира на тему условий удаленной работы. 68%
ответили, что используют для работы личные компьютеры или ноутбуки. А еще 21%
ответили, что работают на корпоративных компьютерах компаний. При этом более
половины опрошенных, а именно 51%, рассказали, что стали чаще смотреть порно на
тех же устройствах, которые используют для работы.
Как сообщал портал "Комментарии", Microsoft представила ноутбук Surface Book 3 и планшет Surface Go 2, а также две пары наушников той
же линейки.
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