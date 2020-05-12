Работа в Европе: мешает ли правительство трудовым мигрантам

После скандала с запретом на выезд трудовых мигрантов из Украины, рейсы с сезонными работниками начали отправляться при координации со стороны правительства в Финляндию, Великобританию и в ФРГ. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", должно ли правительство добиваться лучших условий для украинских трудовых мигрантов, или политика невмешательства тут – наилучшая.

"Правительство ограничило права украинцев"

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отмечает: "Думаю, известно всем, что Украина приостановила отъезд граждан на заработки в третьи страны. Выдвинуты определенные условия с украинской стороны. Думаю, нет смысла обсуждать сами условия. И причины, которыми власть аргументировала их введение. Наверное, есть смысл поднять вопрос о допустимости применения правительством каких-либо ограничений передвижения граждан вопреки нормам действующей Конституции".

Никто не спорит, подчеркивает Олег Пендзин, что украинцы часто пополняют армию нелегальных рабочих в европейских странах.

"И это действительно тема, которую должны решать правительства на межгосударственном уровне. Но не через прямое ограничение выезда граждан на заработки, – уверен эксперт. – Кабмин мог бы помочь переговорным процессом, имеющим целью упрощение процесса легализации трудовой деятельности для мигранта. Хотя сейчас и без участия нашей власти, в целях привлечения трудовых мигрантов на непопулярные сезонные работы, страны Евросоюза упрощают процесс легализации".

К примеру, правительство Италии намерено легализовать сотни тысяч иностранных работников-нелегалов, задействованных в основном в таких сферах, как сельское хозяйство, строительная отрасль и уход за больными и людьми пожилого возраста.

"Безработных становится все больше"

Народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов напоминает, что трудовые мигранты – основной источник поступлений валюты в Украину в последние годы.

"Поэтому задача правительства – всячески содействовать их трудоустройству, социальной защите, упрощать и переносить в онлайн максимум юридических и административных сервисов, – отмечает эксперт УИБ. – К сожалению, во время карантина мы услышали противоположную позицию – препятствование выезду работников. Мотивы названы довольно благие – добиться полных медстраховок и длительных контрактов. Но приглашают на конкретные условия работы, и если кто не согласен – найдут замену в других странах. Мир вошел в экономический кризис, и безработных становится все больше во всех регионах".

По словам Игоря Попова, МИД заявляет, что он не препятствует выезду работников. И это правда.

"Контракты срывают, затягивая или не давая вообще разрешения на вылет чартерных рейсов, – поясняет эксперт. – Если украинцы по вине правительства потеряют рынки труда в Западной Европе, вернуться туда будет очень трудно. Складывается впечатление, что власти пытаются бороться с гражданами, которые зарабатывают свои деньги независимо от правительства: в малом бизнесе или за рубежом. Теория заговора ведь гласит, что наемные сотрудники олигархов или бюджетники более лояльны и управляемы".

"Государство скорее мешает, чем помогает"

Выезд работников за границу стоит легализовать уже сейчас, уверен политолог, глава платформы Единый координационный центр Олег Саакян.

"Огромное количество украинцев было занято на работах в европейских (и не только) странах. С их возвращением из-за карантинных мер – мы имеем нагрузку на украинский рынок труда, который и так не в лучшей форме. И людям, которые хотят вернуться за границу, нужно дать такую возможность", – подчеркивает политолог.

Олег Саакян обращает внимание, что предыдущие годы мы жили в ситуации, когда миллионы украинских граждан работали за границей, а в нашем государстве не было структуры, которая бы этим занималась.

"С одной стороны это хорошо, – отмечает эксперт. – В Украине везде, куда государство запускает руку, оно скорее мешает, чем помогает. С другой стороны – не было поддержки украинских трудовых мигрантов, не было возможности для полноценного анализа ситуации. По сути, эти граждане находились в слепой зоне. Было бы логично, чтобы из ситуации с коронавирусом мы вышли, имея профильную государственную структуру, к примеру, профильного вице-премьера (как сейчас вице-премьер по евроинтеграции Украины Вадим Пристайко), которые занимались бы вопросами трудовой миграции. У Украины появилась бы возможность проактивно влиять, в том числе с помощью дипломатических инструментов, на обеспечение трудовых прав своих граждан. Но – исключительно через помощь и поддержку украинцев, а не через административно-вертикальное давление на ситуацию, как сейчас были восприняты некоторые шаги государства".

Как сообщал портал "Комментарии", правительство обсудит вопрос выезда украинцев на заработки в Финляндию. Кроме того, вскоре Украина проведет переговоры с Польшей, Германией и Чехией. Тогда как Австрия сейчас ожидает приезда 802 украинцев на работу.

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