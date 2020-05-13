Сорос что-то знает: сбудется ли прогноз о развале Евросоюза

В интервью британскому изданию Independent Сорос не исключил, что ЕС до сих пор не оформил себя в статусе полноценного союза. А потому может разрушиться уже после завершения пандемии коронавируса – или даже раньше.



"Евросолидарность под вопросом"

Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев считает маловероятным, что ЕС разрушится в ближайшее время. А вот ослабнуть вполне может.

"Мы видим, что основным субъектом борьбы с коронавирусом являются национальные правительства, отдельные государства, а не Еврокомиссии или общая консолидированная позиция руководства ЕС, – отмечает Вадим Карасев. – Закрытие границ, прекращение авиасообщения, введение чрезвычайного положения, особого режима пребывания на улице, тех или иных карантинных мероприятий… Каждая страна действует по ситуации именно в ней. Каждый выживает в одиночку. И это ставит под вопрос пресловутую европейскую солидарность".

Эксперт напоминает о перипетиях с перехватом медицинских масок, о жалобах Италии на то, что соратники по ЕС не пришли к ней на помощь в самые сложные дни, когда страна попала под удар коронавирусной инфекции.

"В торговле, в экономических вопросах ЕС проявлял функциональность, – подчеркивает Вадим Карасев. – Единые границы, рынок рабочей силы, рынок капитала придает ЕС экономическую динамику и привлекательность. Но в ситуации с коронавирусом, когда закрываются границы, наносится удар по полноценному рынку труда, а ставка делается на национальные медицинские институты, ЕС как солидарная структура проседает, провисает, буксует. И фактически не работает, когда дело касается той же общей медицинской политики, политики противодействия эпидемическим угрозам. Приведет ли это к распаду ЕС? Вряд ли. Выходить из него никто не собирается. Но если пандемии будут повторяться, если пойдет вторая, третья волна, то угроза развала Евросоюза, озвученная Соросом, окажется не слишком преувеличенной".

"Сорос хочет заработать на понижении курса евро"

По словам политического эксперта, дипломата Вадима Трюхана, ЕС за время своего существования пережил уже не один десяток кризисов. И всегда выходил из них лишь сильнее.

"Пандемия коронавируса, действительно, является беспрецедентным вызовом для всего мира. И Европа – не исключение. Однако запас прочности, который создавался европейцами в течение десятилетий, позволяет с оптимизмом смотреть в будущее. Поэтому развала ЕС не будет, – уверен Вадим Трюхан. – Более того, скорее всего восстановится дальнейшее расширение ЕС за счет балканских стран, а в перспективе – участниц политики Восточного партнерства, в том числе Украины".

Кроме того, подчеркивает дипломат, ЕС активизирует свои усилия, направленные на развитие более тесных отношений, в первую очередь торгово-экономических, с теми странами и регионами мира, которые демонстрируют существенный потенциал к развитию. В частности – с Китаем, Индией, африканскими государствами и тому подобное.

"А то, что Сорос сделал такое заявление, может свидетельствовать об одном, – он играет на понижение стабильности валюты ЕС – евро, пытаясь на этом заработать. Не больше, и не меньше", – реюзмирует политэксперт.

"Причин для существования ЕС больше, чем для его распада"

Политолог Андрей Окара подчеркивает, что Сороса вряд ли можно считать большим любителем ЕС. И просто так ничего не делает. Значит, его действия – так или иначе – имеют определенную цель. Но вряд ли подобные выпады способствуют развалу Евросоюза, уверен эксперт.

"Кстати, Сорос не первый делал допущения о возможном развале ЕС в результате коронавируса и последствий пандемии. В российских СМИ такие "вбросы" делали еще в начале эпидемии, когда начался рост смертей в Италии, когда появились "внутренние границы", а европейская солидарность, казалось бы, сошла на "нет". В какой-то мере такие выпады были обоснованы. Однако же ЕС, как мне кажется, равно как евросолидарность, окажутся сильнее коронавируса и вызванных им событий", – считает Андрей Окара.

Он напоминает, что ЕС возник как попытка сначала Западной Европы, а потом уже Центральной и Восточной, построить на основе солидаризма некую систему экономической и политической взаимопомощи. В том числе появились четыре известные европейские свободы – перемещение товаров, капиталов, услуг и людей.

"Специфический удар по ЕС был нанесен Брекситом, в результате которого из образования выходит Англия, которая и так в Евросоюзе выглядела обособленным элементом (в Шенген не вошла, валюту свою оставила, в политическом отношении – выделялась). Лидерство переместилось к паре Германия и Франция, которые то и дело выясняют, кто из них круче, – отмечает политолог. – А тут еще и коронавирус, тянущий за собой экономический кризис. Всё это – серьезная проверка европейской солидарности на прочность. Закрытые границы, обособленная борьба с пандемией, безусловно, наложили отпечаток".

И всё же Андрей Окара считает, что причин для дальнейшего существования ЕС больше, чем для его распада.

"ЕС – это общий рынок. И он, пожалуй, главный аргумент за существование данного союза, – говорит эксперт. – Все ограничения и трения, которые возникли в последние два месяца, не являются необратимыми. Все свободы и достижения ЕС в том или ином виде восстановятся. И Евросоюз устоит. Понимание общего блага от него – больше, чем все проблемы, которые существуют".

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