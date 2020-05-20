Работа в офисе во время карантина: требования Минздрава

В связи с ослаблением карантина в Украине, граждане возвращаются к работе в офисах. Министерство здравоохранения разработала требования, которые должны соблюдать офисные сотрудники во время карантина. Об этом заявил глава ведомства Максим Степанов.

По мнению министра, данные требования позволят существенно снизить риск заболевания СOVID-19 и уменьшат вероятность заражения коронавирусом.

В частности, новые требования Минздрава разрешают находится в офисных помещениях только после обязательного температурного скрининга, причем, если температура работника превышает 37,2 градусов, его не допустят к работе. Находится в офисе можно исключительно в маске или респираторе. Обязательным также является пользование антисептическими средствами. Важным моментом является соблюдение социальной дистанции. Таким образом, по мнению Степанова, все указанные меры являются эффективными для предотвращения распространения эпидемии.

Как сообщал портал "Комментарии" следующий - третий - этап смягчения карантина может начаться в Украине уже 1 июня. Об этом рассказал в эфире программы "Свобода слова" украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

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