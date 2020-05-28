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МАУ сократит 900 сотрудников из-за пандемии

Процесс сокращения сотрудников МАУ займет два месяца

28 мая 2020, 15:02 comments537
Автор:

Сергей Медведев

МАУ сократит 900 сотрудников из-за пандемии

Украинский авиаперевозчик "Международные авиалинии Украины" вынужден уволить почти тысячу работников. Сокращения связаны с убытками от ограничения авиасообщения в связи с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Сейчас менеджмент компании принимает все возможные меры по сокращению расходов и генерированию доходов от разовых рейсов. Наша цель - сохранить компанию и ключевой персонал, в частности летный. К большому нашему сожалению, существенное снижение объемов деятельности авиакомпании повлекло вынужденное сокращение 900 высокопрофессиональных сотрудников МАУ", - приводит пресс-служба слова главы МАУ Евгения Дыхне.

В компании также уточнили, что процесс увольнения уже запущен, но, согласно закондательству, он займет два месяца.

Еще одним запланированным событием станет сокращение дальнемагистрального флота, поскольку после введения ограничений на пассажирские авиарейсы работа МАУ была практически остановлена.

Как сообщал портал "Комментарии", украинский авиаперевозчик "Международные авиалинии Украины" закрыл продажу билетов на все международные рейсы.


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Источник: https://interfax.com.ua/news/economic/665298.html
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