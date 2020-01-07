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Названа вероятная дата следующего боя Усика

Бой Усика против Чисоры пройдет после поединка Пулев-Джошуа

сегодня, 16:58
Автор:

• Мария Чиренко

Следующий бой украинского боксера в супертяжелом весе Александра Усика вероятно состоится 28 марта 2020 года, сообщает boxingnews24.com.

Для проведения боя забронирована арена О2 в Лондоне.

В настоящее время ожидается решение IBF и WBO относительно будущего соперника чемпиона IBF, WBA и WBO в супертяжелом весе британца Энтони Джошуа. На пояса претендуют Усик и болгарин Курбат Пулев.

По словам промоутера Эдди Хирна, более предпочтительным является поединок Джошуа-Пулев, чтоб Усик смог выйти на ринг против 36-летнего Чисоры.

Отметим, WBO потребовала от Джошуа провести бой с Усиком в течение 180 дней. Если команды спортсменов не смогут договориться о поединке в 30-дневный срок, то пройдут промоутерские торги. 

Пулев, который претендует на пояс IBF, также хочет встретиться с Джошуа. Однако если британец вовремя не защитит свои титулы, то ему придется отказаться или от пояса IBF, или от WBO. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что поединок двух тяжеловесов, по словам промоутера Усика, предусматривает борьбу за звание обязательного претендента на пояс WBO.

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Источник: https://www.boxingnews24.com/2020/01/oleksandr-usyk-vs-dereck-chisora-in-play-for-march-28-at-o2/
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