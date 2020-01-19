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Главная Новости Спорт бокс Конор Макгрегор за 40 секунд нокаутировал Дональда Серроне
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Конор Макгрегор за 40 секунд нокаутировал Дональда Серроне

Встреча в рамках UFC прошла в Лас-Вегасе

сегодня, 17:29
Автор:

• Ростопира Наталья

В Лас-Вегасе завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 246, в главном событии которого встретились экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор и бывший претендент на титул Дональд Серроне.

Бой закончился уже в первом раунде: Конор сразу попал хайкиком, отправив Серроне в нокдаун, после чего быстро добил в партере. Время остановки поединка – 40 секунд.

"Я вернулся! Король вернулся. Рад снова творить историю. Я первый боец в промоушене, кто оформил впечатляющие победы в полулегком, легком и полусреднем весе. Готов вернуться в легкий вес, но мне комфортно и в полусреднем весе. Сейчас отпраздную победу в кругу семьи, а там посмотрим, что делать дальше", - заявил Макгрегор после победы.

Стоит отметить, что в СМИ ранее появилась информация, что если Конор Макгрегор победит, то у него будет шанс снова встретиться с Хабибом Нурмагомедовым. Прошлая встреча закончилась победой российского бойца.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Илон Маск поделился фантастическими планами покорения Марса.


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Источник: https://twitter.com/ActionNetworkHQ?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1218769404885905408&ref_url=https%3A%2F%2Fterrikon.com%2Fposts%2F344623
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