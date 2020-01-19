Конор Макгрегор за 40 секунд нокаутировал Дональда Серроне

В Лас-Вегасе завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 246, в главном событии которого встретились экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор и бывший претендент на титул Дональд Серроне.

Бой закончился уже в первом раунде: Конор сразу попал хайкиком, отправив Серроне в нокдаун, после чего быстро добил в партере. Время остановки поединка – 40 секунд.

"Я вернулся! Король вернулся. Рад снова творить историю. Я первый боец в промоушене, кто оформил впечатляющие победы в полулегком, легком и полусреднем весе. Готов вернуться в легкий вес, но мне комфортно и в полусреднем весе. Сейчас отпраздную победу в кругу семьи, а там посмотрим, что делать дальше", - заявил Макгрегор после победы.

Стоит отметить, что в СМИ ранее появилась информация, что если Конор Макгрегор победит, то у него будет шанс снова встретиться с Хабибом Нурмагомедовым. Прошлая встреча закончилась победой российского бойца.

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