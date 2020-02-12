Виктор Выхрист о конфликте с Федерацией бокса Украины: Мне просто обидно, что я с ними провел 10 лет

Украинский боксер Виктор Выхрист прокомментировал конфликт с Федерацией бокса Украины (ФБУ). Конфликт разгорелся после того, как Выхрист перешел в профессионалы. В комментарии изданию Xsport Выхрист заявил, что не переходил бы в профессионалы, если бы был первым номером сборной Украины. Сейчас первый номер сборной Украины – Цотне Рогава.

"Я сам не знаю, что происходит, я ничего не понимаю. Если честно, я немного шокирован, поскольку они перекручивают все, говоря неправдивую информацию. Если бы я знал, что я первый номер, и на 100% буду ехать на лицензионный турнир, то о каком переходе в профессионалы могла идти речь? – сказал Виктор.

Боксер, который 10 лет посвятил любительскому боксу, говорит, что ему обидно за действия ФБУ. По словам Выхриста, Александр Ляхов шокирован трехлетней дисквалификацией. Виктор обещает бороться за тренера.

"Это у них такой метод мне насолить или что это? Я не знаю, зачем они поступают так низко и подло. Представьте, это жизнь моего тренера, он за это зарабатывает зарплату, тренирует ребят и поверьте, что у него достойные ребята, которые очень достойно будут представлять нашу страну на турнирах в Европе и мире. То, что они делают – я никак не могу это охарактеризовать. Но мы будем бороться за тренера и все у нас получится", – резюмировал Виктор.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что французский дом высокой моды Saint Laurent и американская компания, которая выпускает спортивные товары и спортивное оборудование Everlast выпустили совместную коллекцию товаров для занятия боксом. Стоит отметить, что в линейку вошла не только одежда, но и снаряжение для тренировок. При создании кампейна, креативный директор бренда Энтони Ваккарелло вдохновлялся черно-белыми портретами Энди Уорхола и Жана-Мишеля Баския, снятых Майклом Холсбандом в 1985 году. Известно, что новая коллекция состоит из шорт, созданных из атласной ткани, с эластичным поясом, а также логотипом бренда Everlast. Кроме того, среди новинок находятся наручник, головные уборы, боксерские перчатки и боксёрские груши, выполненные из кожи. Приобрести новинки The Everlast x Saint Laurent можно в эксклюзивном бутике Saint Laurent's Rive Droite в Париже.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!