Виктор Выхрист о конфликте с Федерацией бокса Украины: Мне просто обидно, что я с ними провел 10 лет

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Украинский боксер Виктор Выхрист прокомментировал конфликт с Федерацией бокса Украины (ФБУ). Конфликт разгорелся после того, как Выхрист перешел в профессионалы. В комментарии изданию Xsport Выхрист заявил, что не переходил бы в профессионалы, если бы был первым номером сборной Украины. Сейчас первый номер сборной Украины – Цотне Рогава.
"Я сам не знаю, что происходит, я ничего не понимаю. Если честно, я немного шокирован, поскольку они перекручивают все, говоря неправдивую информацию. Если бы я знал, что я первый номер, и на 100% буду ехать на лицензионный турнир, то о каком переходе в профессионалы могла идти речь? – сказал Виктор.
Боксер, который 10 лет посвятил любительскому боксу, говорит, что ему обидно за действия ФБУ. По словам Выхриста, Александр Ляхов шокирован трехлетней дисквалификацией. Виктор обещает бороться за тренера.
"Это у них такой метод мне насолить или что это? Я не знаю, зачем они поступают так низко и подло. Представьте, это жизнь моего тренера, он за это зарабатывает зарплату, тренирует ребят и поверьте, что у него достойные ребята, которые очень достойно будут представлять нашу страну на турнирах в Европе и мире. То, что они делают – я никак не могу это охарактеризовать. Но мы будем бороться за тренера и все у нас получится", – резюмировал Виктор.
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