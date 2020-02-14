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Редкачу сократили вдвое дисквалификацию за укус Гарсии

Срок дисквалификации боксера Редкача составит полгода

сегодня, 06:00
Автор:

• Ольга Чародий

Редкачу сократили вдвое дисквалификацию за укус Гарсии

Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк уменьшила дисквалификацию украинского боксера Ивана Редкача за укус Дэнни Гарсии во время поединка 25 января.

Изначально было объявлено, что Ивана лишили боксерской лицензии на год, а также весь гонорар за поединок, плюс наш боксер дополнительно был оштрафован на 10 000 долларов.

Теперь срок дисквалификации Редкача составит полгода, а гонорар ему оставят целиком. Штраф в 10 тысяч при этом остается.

 Ранее портал "Комментарии" сообщал, что  французский дом высокой моды Saint Laurent и американская компания, которая выпускает спортивные товары и спортивное оборудование Everlast выпустили совместную коллекцию товаров для занятия боксом. Стоит отметить, что в линейку вошла не только одежда, но и снаряжение для тренировок. При создании кампейна, креативный директор бренда Энтони Ваккарелло вдохновлялся черно-белыми портретами Энди Уорхола и Жана-Мишеля Баския, снятых Майклом Холсбандом в 1985 году. Известно, что новая коллекция состоит из шорт, созданных из атласной ткани, с эластичным поясом, а также логотипом бренда Everlast. Кроме того, среди новинок находятся наручник, головные уборы, боксерские перчатки и боксёрские груши, выполненные из кожи.  Приобрести новинки The Everlast x Saint Laurent можно в эксклюзивном бутике Saint Laurent's Rive Droite в Париже.

 


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