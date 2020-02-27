Названа дата долгожданного боя Усика и Чисоры

Бой украинского боксера Александра Усика и британца Дерека Чисоры состоится 23 мая и пройдет в Лондоне на О2 Арене. Об этом передает издание "Укринформ", ссылаясь на инсайдера из мира бокса Майка Коппингера.

Вечер бокса будет транслироваться DAZN и Sky Sports.

Отметим, что дата чемпионского боя Александр Усик - Дерек Чисора переносилась неоднократно. Так, прежде сообщалось, что грандиозный чемпионат за звание чемпиона мира по версии WBO планируется провести на стадионе Manchester Arena, предусматривающем 21 тысячу зрительских мест, где Усик уже боксировал в конце 2018 года, когда победил британца Тони Беллью в тяжелом весе. Организаторы рассматривали возможность провести бой Усик - Чисора на неделю или две раньше, но 22 февраля эта локация будет принимать концерт рок-группы The Script, а 15 февраля на локации пройдет концерт музыканта Джеймса Бланта



"Думаю, что бой Усика с Чисорой возможен. Это поединок, который они могут провести, возможно, даже за титул чемпиона мира по версии WBO в следующем году. Или же это будет бой в феврале за статус обязательного претендента. Думаю, что в начале следующего года вы увидите возвращение Чисоры. Усик и Джозеф Паркер – основные претенденты на бой с ним", — приводит слова британского специалиста Boxingscene.com.



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