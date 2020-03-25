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Авторитетное спортивное издание назвало братьев Кличко лучшими тяжеловесами XXI века

Владимир Кличко занял первое место в рейтинге Marca, а второе досталось его брату Виталию

сегодня, 20:57
Автор:

• Екатерина Белоброва

Авторитетное спортивное издание назвало братьев Кличко лучшими тяжеловесами XXI века

Украинские боксеры и братья Владимир и Виталий Кличко обогнали легендарных чемпионов мирового бокса, оказавшись лучшими тяжеловесами в истории  XXI века  по версии испанского спортивного издания Marca. Рейтинг опубликован в последнем номере журнала.

Первое место в рейтинге досталось Владимиру, а его брат Виталий расположился на второй позиции. При этом редакция не забыла и о громких поражениях первого - от Корри Сандерса и Ламона Брюстера, а также в конце карьере от звезд дивизиона — Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.

""Он начал столетие, проведя первую защиту титула WBO, который он завоевал в бою против американца Криса Берда. Он провел невероятное количество защит, установил массу рекордов", - пишет Marca.

В  отношении старшего брата Кличко, Виталия, здесь авторы напомнили о главном поражении спортсмена во время битвы за титул с Ленноксом Льюисом, которое было вызвано остановкой боя рефери.

краинец вел по очкам, но рефери остановил бой из-за рассечения и сильного кровотечения, боксер провел еще 12 титульных поединков, 9 из которых выиграл нокаутом, и ни разу не проиграл. Да и первое его поражение в карьере было из-за травмы плеча в бою с Бердом", - подытоживают авторы, поясняя превосходства Виталия перед другими боксерами в той же весовой категории.

Следующими в рейтинге за братьями Кличко идут Энтони Джошуа - третье место, четвертое — Тайсон Фьюри, а пятое - Деонтей Уайлдер.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, насколько высока вероятность заняться сексом в самолете.



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Источник: https://www.marca.com/boxeo/2020/03/24/5e7a558b268e3ebb258b46c9.html
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