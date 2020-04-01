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Кличко в кино: Сталлоне снимет фильм про украинских боксеров

Фильм о братьях Кличко голливудский актер и режиссер Сильвестр Сталлоне планирует показать зрителям уже через год.

сегодня, 14:21
Автор:

• Виолетта Комаровская

Кличко в кино: Сталлоне снимет фильм про украинских боксеров

Голливудский актер и режиссер Сильвестр Сталлоне снимет фильм об украинских боксерах братьях Кличко. Приступить к съемкам планирует уже этой осенью. 

Фильм о братьях Кличко будет документальным. Голливудская звезда планирует подробнее рассказать о спортивной карьере Виталия и Владимира. У ленты уже, даже, есть рабочее название - "Братья-легенды". 

Работать над кинокартиной Сталлоне будет в качестве режиссера, он же напишет сценарий. До осени ленту планируют запустить в производство, а на экраны она должна выйти уже через год - в апреле 2021-го. 

О дружбе Сильвестра Сталлоне и братьев Кличко известно давно. Это не первый их общий проект. Например, в свое время Виталий и Владимир стали продюссерами мюзикла "Рокки", который создали в честь первой легендарной роли Сталлоне в кино. Не раз голливудский актер приходил поддержать украинских чемпионов бокса на их поединки. 

Стоит отметить, что один документальный фильм о братьях Кличко уже существует. В 2011 году его снял режиссер из Германии Себастиан Денхардт. Ленту показали в странах Европы и Соединенных Штатах. 

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Источник: https://mixsport.pro/blog/stallone-znime-film-pro-klickiv
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