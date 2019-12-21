Английский Ливерпуль впервые в истории становится клубным чемпионом мира

В столице Катара Дохе завершился финальный матч Клубного чемпионата мира по футболу, в котором английский Ливерпуль из одноименного города обыграл бразильский Фламенго (Рио-де-Жанейро) со счетом 1:0.

Матч победителей европейской Лиги чемпионов и южноамериканского Кубка Либертадорес проходил в напряженной и равной борьбе с небольшим перевесом англичан по голевым моментам. Но ни одну из созданных возможностей ни Ливерпуль, ни Фламенго, не смогли реализовать в отведенные 90 минут игры. Командам потребовались дополнительные таймы, чтобы выявить сильнейшего и уже в первом из них форвард "красных" Роберто Фирмино сумел забить долгожданный гол.

После длинной передачи с середины поля от Джордана Хендерсона Садио Мане принял мяч вблизи штрафной и покатил снаряд на совершенно свободного Фирмино. Бразилец сблизился с голкипером и, дезориентировав его, а также защитника Фламенго хитрым финтом, забил мяч в пустые ворота.

До финального свистка, тем не менее, оставалось еще более 20 минут, но команда из Рио-де-Жанейро оказалась совершенно не готова выдерживать темп своего соперника так много времени. В итоге все, на что сподобился Фламенго - более-менее опасный удар Линкольна на 120-й минуте.

Таким образом Ливерпуль взял уже третий международный трофей в 2019 году (после Кубка европейских чемпионов и Суперкубка УЕФА) и впервые в истории официально стал сильнейшим клубом планеты.

Как ранее сообщали "Комментарии", Ливерпуль вышел на первое место среди европейских клубов по доходам от телевизионных прав по итогам сезона 2018/19.