Российских футболистов не пустят на ЧМ-2022, - СМИ

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Международное антидопинговое агентство (WADA) приняло решение о недопуске сборной России по футболу на Чемпионат мира, который пройдет в Катаре в 2022 году. Об этом сообщает катарский канал beINSPORTS со ссылкой на свои источники.
По данным канала, WADA уже уведомила об этом решении Российский футбольный союз.
Однако в России эту информацию не подтвердили.
"Пока сложно это комментировать. Раньше об этом говорилось. Проходила информация, что если судом будут закреплены санкции WADA от 9 декабря, то в отборочном турнире сборная России сможет принять участие под своим флагом, но не сможет в финальной части. Но я бы сейчас не торопился, давайте подождем. Это болезненная тема, футбол всегда на виду. Хотя и другие виды спорта у нас под ударом, та же легкая атлетика", - сказал глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус, передает sport24.ru.
Как сообщал сайт "Комментарии", 9 декабря 2019 года Россию на четыре года отстранили от Олимпиад и чемпионатов мира за нарушение антидопинговых правил. WADA приостановило лицензию антидопинговой лаборатории в Москве.
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