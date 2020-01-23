WADA приостановило лицензию антидопинговой лаборатории в Москве

Всемирное антидопинговое агентство объявило о приостановлении лицензии Национальной антидопинговой лаборатории в Москве. Основанием стало предварительное заключение WADA о несоблюдении Россией антидопинговых правил. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Отныне Московская лаборатория не сможет проводить анализ образцов крови спортсменов на допинг — без этого они не будут допускаться к международным соревнованиям. Решение WADA будет действовать до вынесения окончательного решения независимого Дисциплинарного комитета организации.

Также сообщается, что 21 января эксперты рекомендовали главе исполнительного комитета WADA Витольду Банька "временно приостановить лицензию Московской лаборатории и Банька согласился сделать это немедленно".

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди заявлял об уверенности, что на основании доклада независимых экспертов будет заявлено о несоответствии статуса "РУСАДА" кодексу международной спортивной организации. "Догадываюсь, что российским властям будет заявлено о несоответствии. У них будет 21 день на то, чтобы согласиться с нашим заключением. Лично меня это удивит, но, если так случится, так тому и быть", — поведал Риди.

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