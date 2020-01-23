Язык

Українська

Русский

Coinspot 23.01.2020

BTC/USD

8 932.30

ETH/USD

171.60

LTC/USD

61.89

НБУ 23.01.2020

USD/UAH

24.05

EUR/UAH

26.00

RUB/UAH

0.351

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная Новости Спорт олимпиада и соревнования WADA приостановило лицензию антидопинговой лаборатории в Москве
НОВОСТИ Все новости

WADA приостановило лицензию антидопинговой лаборатории в Москве

9 декабря 2019 года Россию на четыре года отстранили от Олимпиад и чемпионатов мира за нарушение антидопинговых правил

сегодня, 06:20
Автор:

• Ольга Чародий

Всемирное антидопинговое агентство объявило о приостановлении лицензии Национальной антидопинговой лаборатории в Москве. Основанием стало предварительное заключение WADA о несоблюдении Россией антидопинговых правил. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Отныне Московская лаборатория не сможет проводить анализ образцов крови спортсменов на допинг — без этого они не будут допускаться к международным соревнованиям. Решение WADA будет действовать до вынесения окончательного решения независимого Дисциплинарного комитета организации.

Также сообщается, что 21 января эксперты рекомендовали главе исполнительного комитета WADA Витольду Банька "временно приостановить лицензию Московской лаборатории и Банька согласился сделать это немедленно".

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди заявлял об уверенности, что на основании доклада независимых экспертов будет заявлено о несоответствии статуса "РУСАДА" кодексу международной спортивной организации. "Догадываюсь, что российским властям будет заявлено о несоответствии. У них будет 21 день на то, чтобы согласиться с нашим заключением. Лично меня это удивит, но, если так случится, так тому и быть", — поведал Риди.

 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.wada-ama.org/en/media/news/2020-01/wada-provisionally-suspends-approved-status-of-moscow-laboratory
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...