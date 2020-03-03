Жеребьевка Лиги Наций 20/21: сборная Украины сыграет против Испании, Германии и Швейцарии

Сегодня, 3 марта, в Амстердаме прошла жеребьевка турнира Лига Наций УЕФА 2020/2021, которая транслировалась на некоторых телеканалах и онлайн.



Жеребьевка началась с распределения сборных во второй корзине Лиги D, в которой было всего три команды. Их отправили в группы D1 и D2, после чего туда же распределили сборные из первой корзины. Таким же способом распределяли и все остальные команды, но с четырьмя корзинами.

По итогу жеребьевки футбольная сборная Украины попала в четвертую группу Лиги A, где ей предстоит встретиться с испанцами, немцами и швейцарцами.

По формату турнира команды играют по два матча против каждого соперника — на выезде и дома. Лидеры групп в Лиге А попадают в финальную стадию, а победители групп в других лигах поднимаются на лигу выше. Аутсайдеры в группах А и В опускаются на лигу ниже.

Лига Наций УЕФА 2020/2021 будет проводиться в шесть туров, которые пройдут с 3 сентября по 17 ноября 2020 года. Финальная стадия пройдет в начале июня 2021 года.

Как сообщал портал "Комментарии", матч за Суперкубок УЕФА в 2023 году впервые пройдет в России.

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