Жеребьевка Лиги Наций 20/21: сборная Украины сыграет против Испании, Германии и Швейцарии

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Сегодня, 3 марта, в
Амстердаме прошла жеребьевка турнира Лига Наций УЕФА 2020/2021, которая
транслировалась на некоторых телеканалах и онлайн.
Жеребьевка началась с
распределения сборных во второй корзине Лиги D, в которой было всего три команды. Их отправили в
группы D1 и D2, после чего
туда же распределили сборные из первой корзины. Таким же способом распределяли
и все остальные команды, но с четырьмя корзинами.
По итогу жеребьевки
футбольная сборная Украины попала в четвертую группу Лиги A, где ей предстоит встретиться с испанцами, немцами
и швейцарцами.
По формату турнира
команды играют по два матча против каждого соперника — на выезде и дома. Лидеры
групп в Лиге А попадают в финальную стадию, а победители групп в других лигах
поднимаются на лигу выше. Аутсайдеры в группах А и В опускаются на лигу ниже.
Лига Наций УЕФА
2020/2021 будет проводиться в шесть туров, которые пройдут с 3 сентября по 17
ноября 2020 года. Финальная стадия пройдет в начале июня 2021 года.
Как сообщал портал "Комментарии",
матч за Суперкубок УЕФА в 2023 году впервые пройдет в России.
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