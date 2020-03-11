Впервые в истории Лиги Чемпионов Аталанта и РБ Лейпциг вышли в 1/4 финала

Во вторник, 10 марта, прошли ответные матчи 1/8 финала Лиги Чемпионов, в результате которых в 1/4 финала Лиги Чемпионов впервые в истории футбола прошли итальянский клуб Аталанта и немецкий РБ Лейпциг.



Игра между испанской Валенсией и итальянской Аталантой прошла при пустых трибунах на фоне вспышки китайского коронавируса Covid-19 в Европе, в частности в Испании, где и был сыгран матч.

По результатам встречи счет 3:4, и с учетом 4:1 в пользу Аталанты в первой встрече, в следующий тур прошел именно этот футбольный клуб. Примечательно, что во втором матче все 4 гола (пусть и 2 с пенальти) забил один и тот же футболист — Йосип Иличич.

Во втором матче немецкий РБ Лейпциг разбил 3:0 прошлогоднего финалиста — английский Тоттенхэм. В первом матче победу тоже одержали немцы — 1:0, поэтому они и выходят в следующий тур.

Сегодня, 11 марта, уже в 21:45 по Киевскому времени начнутся еще два ответных матча 1/8 финала Лиги Чемпионов между Ливерпулем и Атлетико (в первом матче 0:1), ПСЖ и Боруссией Дортмунд (в первом матче 1:2).

Как сообщал портал "Комментарии", матч за Суперкубок УЕФА в 2023 году впервые пройдет в России.

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