Впервые в истории Лиги Чемпионов Аталанта и РБ Лейпциг вышли в 1/4 финала

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Во вторник, 10 марта,
прошли ответные матчи 1/8 финала Лиги Чемпионов, в результате которых в 1/4
финала Лиги Чемпионов впервые в истории футбола прошли итальянский клуб
Аталанта и немецкий РБ Лейпциг.
Игра между испанской
Валенсией и итальянской Аталантой прошла при пустых трибунах на фоне вспышки
китайского коронавируса Covid-19 в Европе, в
частности в Испании, где и был сыгран матч.
По результатам встречи
счет 3:4, и с учетом 4:1 в пользу Аталанты в первой встрече, в следующий тур
прошел именно этот футбольный клуб. Примечательно, что во втором матче все 4
гола (пусть и 2 с пенальти) забил один и тот же футболист — Йосип Иличич.
Во втором матче
немецкий РБ Лейпциг разбил 3:0 прошлогоднего финалиста — английский Тоттенхэм.
В первом матче победу тоже одержали немцы — 1:0, поэтому они и выходят в
следующий тур.
Сегодня, 11 марта, уже
в 21:45 по Киевскому времени начнутся еще два ответных матча 1/8 финала Лиги
Чемпионов между Ливерпулем и Атлетико (в первом матче 0:1), ПСЖ и Боруссией
Дортмунд (в первом матче 1:2).
Как сообщал портал "Комментарии",
матч за Суперкубок УЕФА в 2023 году впервые пройдет в России.
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