Лига Чемпионов: Атлетико разбил Ливерпуль, а ПСЖ прошел Боруссию

В среду, 11 марта, прошли очередные ответные матчи 1/8 финала Лиги Чемпионов, в которых Ливерпуль встретился с Атлетико Мадрид, а ПСЖ сыграл с Боруссией.



Ливерпуль так и не смог оправиться после серии неудач: первое поражение (3:0) в этом сезоне АПЛ от Уотфорда (сегодня 17-е место в таблице), вылет из кубка Англии и 1:0 в первом матче с Атлетико. "Красные" начали матч уверенно и первыми открыли счет на 43-й минуте. До 90-й минуты голов больше не было, поэтому командам пришлось играть дополнительное время. Счет открыл Фирмино на 94-й минуте, но Атлетико ответил уже на 97-й.

После первого гола в ворота Адриана все стало понятно — повторяется история с Кариусом. В итоге Ливерпуль пропустил еще два мяча на 105-й и 120-й минутах и завершил участие в этом сезоне Лиги Чемпионов с итоговым счетом 2:4.

Матч между ПСЖ и Боруссией прошел спокойнее. В первом матче Боруссия дома обыграла парижан 2:1, а уже у себя дома ПСЖ сыграли 2:0, что обеспечило им выход в 1/4 финала Лиги Чемпионов с итоговым счетом 3:2.

Теперь известны уже 4 участника 1/4 финала Лиги Чемпионов: РБ Лейпциг, Аталанта, ПСЖ и Атлетико Мадрид. Следующие ответные матчи пройдут на следующей неделе 17 и 18 марта.

Как сообщал портал "Комментарии", впервые в истории Лиги Чемпионов Аталанта и РБ Лейпциг вышли в 1/4 финала.

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