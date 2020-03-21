Карантинный турнир: звезды мирового футбола сыграют в FIFA

Пока в мире длится коронавирусная эпидемия мировые футболисты решили устроить безопасный турнир: игру проведут онлайн в FIFA. Об этом пишет "Зеркало недели".

Так, 32 профессиональных футболиста из 32 разных стран поучаствуют в международном турнире FIFA 20. Честь Украины будет отстаивать защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко. Турнир стартует 23 марта, ему дали название "Plan B".

Добавим, что присоединились к соревнованию также Ромелу Лукаку, Эмерик Ляпорт, Чиро Иммобиле, Гранит Джака и другие известные футболиста.

Ранее портал "Комментарии" рассказал, что игроки разных украинских футбольных профессиональных клубов обратились к населению Украины с призывом соблюдать карантин и основные рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Спортсмены записали видеообращение по поводу распространения китайского коронавируса Covid-19. В видеооролике приняли участие Андрей Пятов, Сергей Кривцов и Тарас Степаненко из донецкого "Шахтера", а также Сергей Сидорчук из киевского "Динамо" и Никита Шевченко из луганской "Зари".

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