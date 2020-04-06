Карантин с проститутками: футболисту сборной Англии грозит штраф

За вечеринку с проститутками во время карантина футболисту сборной Англии Кайлу Уокеру грозит штраф. Об этом заявили представители футбольного клуба "Манчестер Сити", где Уокер является защитником.

Как стало известно ранее, 1-го апреля игрок "Мансити" устроил совсем нешуточную секс-вечеринку. Он пригласил к себе домой друга, а также вызвал двух путан. Все это является нарушением правил карантина и не соответствует моральному облику футболиста сборной Англии, говорится в официальном заявлении футбольного клуба.

"Футболисты должны быть примером для подражания, мы поддерживаем усилия, которые направлены на борьбу с коронавирусом. То, что сделал Кайл, прямо противоречит нашим усилиям", - говорится в сообщении.

В ближайшее время представители клуба собираются провести внутреннюю проверку. В итоге, футболиста могут оштрафовать. Деньги вычтут с его зарплаты.

Следует заметить, что сам Кайл Уокер уже извинился за свое поведение. Говорит, что раскаялся и понял опасность своего поступка.

"Понимаю, что для некоторых - я пример для подражания. Позволить себе подобное поведение как профессиональный футболист я не могу. Хоу принести извинения перед болельщиками, друзьями и своим клубом", - сказал защитник сборной.

Отметим, что незадолго до первоапрельской вечеринки футболист призывал футбольных болельщиков оставаться дома и не нарушать режим самоизоляции.

Раннее "Комментарии" писали о том, что у форварда "Ювентуса" случился рецидив коронавируса.

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