Язык

Українська

Русский

Coinspot 07.04.2020

BTC/USD

7225.32

ETH/USD

163.79

LTC/USD

44.13

НБУ 07.04.2020

USD/UAH

27.40

EUR/UAH

29.60

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Спорт футбол Карантин с проститутками: футболисту сборной Англии грозит штраф
НОВОСТИ Все новости

Карантин с проститутками: футболисту сборной Англии грозит штраф

Футболист сборной Англии Кайл Уокер извинился за то, что нарушал режим карантина вместе с проститутками. От штрафа раскаяние его не спасло.

6 апреля 2020, 08:54 603
Автор:

• Виолетта Комаровская

Карантин с проститутками: футболисту сборной Англии грозит штраф

За вечеринку с проститутками во время карантина футболисту сборной Англии Кайлу Уокеру грозит штраф. Об этом заявили представители футбольного клуба "Манчестер Сити", где Уокер является защитником. 

Как стало известно ранее, 1-го апреля игрок "Мансити" устроил совсем нешуточную секс-вечеринку. Он пригласил к себе домой друга, а также вызвал двух путан. Все это является нарушением правил карантина и не соответствует моральному облику футболиста сборной Англии, говорится в официальном заявлении футбольного клуба. 

"Футболисты должны быть примером для подражания, мы поддерживаем усилия, которые направлены на борьбу с коронавирусом. То, что сделал Кайл, прямо противоречит нашим усилиям", - говорится в сообщении. 

В ближайшее время представители клуба собираются провести внутреннюю проверку. В итоге, футболиста могут оштрафовать. Деньги вычтут с его зарплаты. 

Следует заметить, что сам Кайл Уокер уже извинился за свое поведение. Говорит, что раскаялся и понял опасность своего поступка. 

"Понимаю, что для некоторых - я пример для подражания. Позволить себе подобное поведение как профессиональный футболист я не могу. Хоу принести извинения перед болельщиками, друзьями и своим клубом", - сказал защитник сборной. 

Отметим, что незадолго до первоапрельской вечеринки футболист призывал футбольных болельщиков оставаться дома и не нарушать режим самоизоляции. 

Раннее "Комментарии" писали о том, что у форварда "Ювентуса" случился рецидив коронавируса. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://isport.ua/football/europe/1683918-zaschitnik-manchester-siti-izvinilsya-za-seks-vecherinku-vo-vremya-karantina
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...