У звездного аргентинского футболиста - рецидив коронавируса

26-летний аргентинский форвард итальянского клуба "Ювентус" Пауло Дибала сдал очередной положительный тест на наличие коронавируса COVID-19. Об этом передает издание Sport.ua, ссылаясь на заявление девушки Дибалы Арианы Саботини.

По ее словам, Дибала вместе с ней сдал первый тест 21 марта, тогда он оказался положительным. Они отправились на карантин, а через три дня новый тест показал, что Дибала выздоровел.

"Но третий тест снова был положительным. Я все еще инфицирована коронавирусом. Не знаю, как это работает, почему тесты показывают сначала одно, а потом другое", - заметила Саботини.

Избранница футболиста считает, что они с Дибалой заразились после контакта с другим игроком "Ювентуса" Даниэле Ругани, но с того момента прошло более двух недель.

"Теперь мы приняли решение остаться в полной самоизоляции еще на две недели", - заключила девушка.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Италия регулярно бьет рекорды по количеству смертей из-за пандемии коронавируса COVID-19. Так, 27 марта за сутки умерли 919 человек, что стало абсолютным рекордом с начала вспышки инфекции в мире.

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