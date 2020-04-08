Взятки за проведение Чемпионатов мира по футболу: какие последствия будут для России и Катара









Министерство юстиции США обвинило чиновников ФИФА в получении взяток от России и Катара за право проведения Чемпионатов мира по футболу в 2018 и 2022 годах. Министерство юстиции США опубликовало документ с обвинениями на своем официальном сайте.

В документе говорится, что бывший вице-президент ФИФА Джек Уорнер получил от России 5 млн долл. за свой голос в поддержку заявки России на право проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Также взятку в размере 1 млн долл. предлагали бывшему члену исполкома ФИФА Рафаэлю Сальгеро, но не уточняется, получил ли он взятку. Катар заплатил двум членам исполкома ФИФА Николасу Леосу и Рикардо Тейшейре, но не уточняется размер взяток.

ФБР проводит расследование о взятках за право проведения Чемпионатов мира в 2018 и 2022 годах в России и Катаре соответственно. Ранее Бюро вместе с полицией Швейцарии арестовало нескольких чиновников ФИФА. США расследует это дело из-за того, что взятки могли давать с помощью американской платежной системы.

Эксперты рассказали изданию "Комментарии", какие могут быть последствия этого расследования.

Слухи перерастают в факты

Руководитель Центра военно-правовых исследований, адвокат Александр Мусиенко напоминает, что согласно обнародованной на сайте Минюста США информации, расследование проводится с 2015 года.

"Разговоры о том, что ФИФА и УЕФА – это довольно коррупционные структуры, где существует механизм отмывания денег, круговой поруки, ходят давно. В последнее время из слухов они все чаще перерастают в факты, – говорит Мусиенко. – Футбол все более становится коммерцией, дает множество лазеек для коррупции, для отмывания денег. Думаю, такие расследования встряхнут футбольный мир. Огромные зарплаты, взятки и коррупция имеют мало общего с первоначальной идеей этого вида спорта".

По мнению эксперта, если делу дадут ход, а его фактически уже дали, следует ожидать санкций против России и Катара (против их футбольных федераций – так точно), а также возможного исключения сборных этих стран из чемпионатов мира.

"Сейчас больше негативных последствий будет для Катара. Страна арабского мира едва ли не впервые получила возможность принять чемпионат такого высокого уровня. И если сведения о "покупке" подтвердятся, встанет вопрос о дисквалификации Катара как страны-хозяйки праздника футбола – и о проведении ЧМ в другой стране".

Причастность к коррупции пока не доказана

Руководящий партнер Юридической фирмы Patriot.Legal Денис Бондар напоминает, что любое обвинение – это еще не решение суда по делу. И призывает не забывать о презумпции невиновности.

"Такие обвинения на данный момент более выглядят, как политические заявления, чем юридические, – считает Бондар. – Весомых доказательств Минюст не предоставил. Если эти обвинения не будут подкреплены решением суда, то можно говорить о том, что они направлены на дискредитацию репутации России и Катара, путем "информационной бомбы". Представители РФ уже успели опровергнуть эти заявление. Но интерес более будет вызывать не чемпионат, который уже прошел в России, а тот, что будет в Катаре".

По мнению эксперта, если обвинения закончатся обвинительными приговорами, то ЧМ в Катаре окажется под вопросом.

"Очевидно, что последующие отборы стран на проведение ЧМ будут проходить под более пристальным вниманием общественности", – резюмирует Денис Бондар.

Большой футбол и большие деньги

Если пять лет назад, когда прозвучали первые обвинения в сторону чиновников ФИФА, это выглядело "сотрясанием воздуха", то сегодня соответствующие упреки обличены в официальную форму – и появились на сайте Минюста США. А это более чем серьезно, считает политический консультант, технолог, специалист по GR. Андрей Бодров.

"В наше время большой футбол всегда пахнет большими деньгами и большой политикой. Огромные суммы и большие политические возможности заставляют страны конкурировать за проведение мирового чемпионата с такой силой, что этот процесс можно смело называть еще одним инструментом экономических и информационных войн, – говорит политконсультант. – С моей точки зрения, именно поэтому, кроме самих фактов коррупции, в этом деле "всплывают" такие подробности, как перечисление взятки, якобы имевшее место со стороны российских функционеров, одному из вице-президентов ФИФА именно через "американские подставные фирмы и счета". Такой ход позволяет американским правоохранителям установить принадлежность дела к своей юрисдикции и на этом основании проводить расследование".

Эксперт напоминает, что события, на которых разворачивался конфликт, происходили в 2015 году. Тогда, когда администрация президента США Обамы искала инструменты давления на российский истеблишмент в украинском кейсе.

"Глава делегации России в ФИФА, на тот момент – вице-премьер Шувалов. И упустить момент, когда против одного из топов правительства России можно ввести персональные санкции, американское следствие просто не имело права, – уверен Бодров. – В случае с Катаром, который переиграл в голосовании за право проведения чемпионата не кого-нибудь, а именно США, интересы еще более прозрачны. Экономика США недополучила многомиллионных поступлений от спортивного туризма. Уже слышатся голоса о том, что Катар, кроме взяточничества, еще и строительство инфраструктуры ведет негуманными способами и там погибло более тысячи человек. И ПАСЕ возмущена этим фактом. И потому, ФИФА якобы ведет переговоры о том, чтобы отнять у Катара право проведения чемпионата и "сыграть заново". Не удивлюсь, если новый тур голосования по отбору организаторов выиграют именно США".



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