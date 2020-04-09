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Бывший футболист Роналдиньо сменил тюрьму на домашний арест

Роналдиньо вместе с братом вышли из тюрьмы под залог в 800 тысяч долларов за каждого

сегодня, 17:31
Автор:

• Антон Корнилов

Бывший футболист Роналдиньо сменил тюрьму на домашний арест

Легендарный футболист и в прошлом один из лидеров сборной Бразилии по футболу Роналдиньо вышел из тюрьмы в городе Асунсьон — столице Парагвая. Его обвиняют в предполагаемом использовании поддельных документов. Об этом сообщили в издании CNN.

Судья Густаво Амарилья разрешил 41-летнему бывшему спортсмену выйти под залог в 800 тысяч долларов. Эту же сумму пришлось внести в качестве залога за брата футболиста Роберта. Они будут находиться под домашним арестом в Парагвае до окончания расследования.

Роналдиньо вместе с братом присутствовали на заседании суда с помощью видеоконференции из-за пандемии коронавируса Covid-19. Трансляцию вели местные СМИ.

Легендарный футболист вместе с братом, по версии следствия, пытались попасть в страну по поддельным паспортам и были арестованы 6 марта. Прокурор утверждает, что братья использовали настоящие паспорта, которые были оформлены на других людей. Они прилетели в Парагвай на частном самолете.

Как сообщал портал "Комментарии", в Индии производитель автомобилей создал необычную машину в форме вируса Covid-19 и назвал ее Corona Car.


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Источник: https://edition.cnn.com/2020/04/08/football/ronaldinho-house-arrest-paraguay-football-spt-intl/index.html?utm_source=twCNNi&utm_term=link&utm_content=2020-04-08T15%3A15%3A02&utm_medium=social
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