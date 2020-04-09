Бывший футболист Роналдиньо сменил тюрьму на домашний арест

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Легендарный футболист и в прошлом один из лидеров сборной
Бразилии по футболу Роналдиньо вышел из тюрьмы в городе Асунсьон — столице
Парагвая. Его обвиняют в предполагаемом использовании поддельных документов. Об
этом сообщили в издании CNN.
Судья Густаво Амарилья разрешил 41-летнему бывшему
спортсмену выйти под залог в 800 тысяч долларов. Эту же сумму пришлось внести в
качестве залога за брата футболиста Роберта. Они будут находиться под домашним
арестом в Парагвае до окончания расследования.
Роналдиньо вместе с братом присутствовали на заседании суда
с помощью видеоконференции из-за пандемии коронавируса Covid-19. Трансляцию вели местные СМИ.
Легендарный футболист вместе с братом, по версии следствия,
пытались попасть в страну по поддельным паспортам и были арестованы 6 марта.
Прокурор утверждает, что братья использовали настоящие паспорта, которые были
оформлены на других людей. Они прилетели в Парагвай на частном самолете.
Как сообщал портал "Комментарии", в Индии производитель
автомобилей создал необычную машину в форме вируса Covid-19 и назвал ее Corona Car.
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