FIFA предлагает внести изменения в новый сезон игр, чтоб разгрузить футболистов после большого перерыва

FIFA предлагает временно разрешить футбольным командам проводить по пять замен по ходу матча после восстановления сезона. Об этом сообщает издание The Reuters.

Данное предложение рассматривает Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), которая может принять соответствующее решение уже на этой неделе. Если IFAB одобрит внесение корректировки в правила, лиги самостоятельно решать, стоит ли им его использовать.

За счет большего количества замен, по замыслу FIFA, удастся снизить нагрузку на футболистов после затяжной паузы, которая произошла в связи с карантином. Ожидается, что командам придется проводить матчи чаще обычного, чтобы успеть завершить сезон.

"Безопасность игроков является одним из главных приоритетов FIFA . Частота матчей, превышающей обычную, может увеличить риск возможных травм из-за перегрузки игроков. В связи с этим FIFA предлагает временно разрешить большее количество замен по усмотрению соответствующего организатора соревнований", - указано в сообщении организации.





Так, по замыслу FIFA, чтобы матч не прерывался слишком часто, для замен командам будет предоставлено три слота в игровое время, а также провести ротацию можно будет в перерыве. Кроме того, в дополнительное время будет предусмотрена шестая замена.





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