В футболе изменили правила до конца года из-за коронавируса

Международный совет футбольных ассоциаций

IFAB

временно изменил правила футбола, в частности по поводу замен во время матча. Об этом организация сообщила на официальном сайте

IFAB

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Изначально предложение поступило от FIFA, которая предложила увеличить число замен игроков во время матча с трех до пяти. Международный совет футбольных ассоциаций поддержал предложение. Решено разрешить три из пяти замен во время игры, а еще две во время перерыва, чтобы избежать затягивания времени. Также в организациях уточнили, что неиспользованные замены можно использовать во время дополнительного времени.

При этом организации рассказали, что каждая лига сможет самостоятельно решать, придерживаться ли нового правила. С 1 июня правило будет работать для чемпионатов и турниров, которые уже начались или начнутся, но закончатся до конца 2020 года. После этого срока организации FIFA и IFAB примут решение о продлении или отмене нового правила.

Как сообщал портал "Комментарии", чемпионат Германии по футболу вернется уже 15 мая.

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