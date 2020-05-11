В футболе изменили правила до конца года из-за коронавируса

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Изначально предложение поступило от FIFA, которая предложила увеличить число
замен игроков во время матча с трех до пяти. Международный совет футбольных
ассоциаций поддержал предложение. Решено разрешить три из пяти замен во время
игры, а еще две во время перерыва, чтобы избежать затягивания времени. Также в
организациях уточнили, что неиспользованные замены можно использовать во время
дополнительного времени.
При этом организации рассказали, что каждая лига сможет
самостоятельно решать, придерживаться ли нового правила. С 1 июня правило будет
работать для чемпионатов и турниров, которые уже начались или начнутся, но закончатся
до конца 2020 года. После этого срока организации FIFA и IFAB примут
решение о продлении или отмене нового правила.
Как сообщал портал "Комментарии", чемпионат Германии по
футболу вернется уже 15 мая.
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