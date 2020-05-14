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Украинский футбол вернется уже с 30 мая

Матчи украинской премьер-лиги будут проводить без зрителей

сегодня, 20:27
Автор:

• Антон Корнилов

Украинский футбол вернется уже с 30 мая

Футбольный сезон в Украине вместе с матчами Украинской премьер-лиги возобновятся уже с 30 мая. Сезон 2019-2020 годов планируют завершить 19 июля, а сами матчи будут проводить без зрителей, но с обязательными онлайн-трансляциями. Об этом сообщили в спортивном издании Трибуна.

В издании рассказали, что информацию подтвердил исполнительный директор Украинской премьер-лиги Евгений Дикий, но уточнил, что для этого еще нужно соответствующее разрешение правительства.

До перерыва футбольного сезона в Украине из-за общенационального карантина в связи с распространением пандемии коронавируса Covid-19 было сыграно 23 тура из 32 всего в сезоне. На первом месте турнирной таблицы расположился донецкий Шахтер, на втором месте — киевское Динамо, а на третьем месте — луганская Заря. Классическое украинские дерби между Шахтером и Динамо пройдет уже в первом матче после карантина.

Как сообщал портал "Комментарии", сезон 2019-2020 годов Английской премьер-лиги могут отменить. 8 клубов уже против доигрывания.


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Источник: https://ua.tribuna.com/football/1085512223.html
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