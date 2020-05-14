Украинский футбол вернется уже с 30 мая

Футбольный сезон в Украине вместе с матчами Украинской премьер-лиги возобновятся уже с 30 мая. Сезон 2019-2020 годов планируют завершить 19 июля, а сами матчи будут проводить без зрителей, но с обязательными онлайн-трансляциями. Об этом сообщили в спортивном издании Трибуна.

В издании рассказали, что информацию подтвердил исполнительный директор Украинской премьер-лиги Евгений Дикий, но уточнил, что для этого еще нужно соответствующее разрешение правительства.

До перерыва футбольного сезона в Украине из-за общенационального карантина в связи с распространением пандемии коронавируса Covid-19 было сыграно 23 тура из 32 всего в сезоне. На первом месте турнирной таблицы расположился донецкий Шахтер, на втором месте — киевское Динамо, а на третьем месте — луганская Заря. Классическое украинские дерби между Шахтером и Динамо пройдет уже в первом матче после карантина.

Как сообщал портал "Комментарии", сезон 2019-2020 годов Английской премьер-лиги могут отменить. 8 клубов уже против доигрывания.

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