Украинский футбол вернется уже с 30 мая

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Футбольный сезон в Украине вместе с матчами Украинской
премьер-лиги возобновятся уже с 30 мая. Сезон 2019-2020 годов планируют
завершить 19 июля, а сами матчи будут проводить без зрителей, но с
обязательными онлайн-трансляциями. Об этом сообщили в спортивном издании
Трибуна.
В издании рассказали, что информацию подтвердил
исполнительный директор Украинской премьер-лиги Евгений Дикий, но уточнил, что
для этого еще нужно соответствующее разрешение правительства.
До перерыва футбольного сезона в Украине из-за
общенационального карантина в связи с распространением пандемии коронавируса Covid-19 было сыграно 23 тура
из 32 всего в сезоне. На первом месте турнирной таблицы расположился донецкий
Шахтер, на втором месте — киевское Динамо, а на третьем месте — луганская Заря.
Классическое украинские дерби между Шахтером и Динамо пройдет уже в первом
матче после карантина.
Как сообщал портал "Комментарии", сезон 2019-2020 годов
Английской премьер-лиги могут отменить. 8 клубов уже против доигрывания.
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