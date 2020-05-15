Российский футбол вернется уже с 21 июня

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Российский чемпионат по футболу, который был приостановлен
из-за общенационального карантина, который в России назвали "нерабочими днями",
возобновится уже 21 июня 2020 года. Об этом сообщили в российском издании TJournal со ссылкой на
решение Российского футбольного союза, которое опубликовали на официальной
странице в Twitter.
Места проведения матчей по футболу будут выбираться на
основе эпидемиологической ситуации в регионах и городах. Представители
Российский премьер-лиги по футболу рассказали, что матчи будут проходить без
зрителей до конца сезона 2019-2020 годов. Команды теперь смогут делать по пять
замен в течение матча, три из которых в процессе игры, а еще две только во
время перерыва, чтобы не задерживать время. Такие рекомендации давала УЕФА.
Исполнительный комитет Российского футбольного союза также
завершил сезоны в Футбольной национальной лиге и Профессиональной футбольной
лиге. Первые два клуба в турнирной таблице ФНЛ, которыми стали "Химки" и "Ротор",
перейдут в Российскую премьер-лигу. Кубок России по футболу, как и РПЛ,
планируют доиграть. Матч в нем остановились на 1/4 стадии финала.
Как сообщал портал "Комментарии", украинский футбол вернется
уже с 30 мая.
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