Российский футбол вернется уже с 21 июня

Российский чемпионат по футболу, который был приостановлен из-за общенационального карантина, который в России назвали "нерабочими днями", возобновится уже 21 июня 2020 года. Об этом сообщили в российском издании TJournal со ссылкой на решение Российского футбольного союза, которое опубликовали на официальной странице в Twitter.

Места проведения матчей по футболу будут выбираться на основе эпидемиологической ситуации в регионах и городах. Представители Российский премьер-лиги по футболу рассказали, что матчи будут проходить без зрителей до конца сезона 2019-2020 годов. Команды теперь смогут делать по пять замен в течение матча, три из которых в процессе игры, а еще две только во время перерыва, чтобы не задерживать время. Такие рекомендации давала УЕФА.

Исполнительный комитет Российского футбольного союза также завершил сезоны в Футбольной национальной лиге и Профессиональной футбольной лиге. Первые два клуба в турнирной таблице ФНЛ, которыми стали "Химки" и "Ротор", перейдут в Российскую премьер-лигу. Кубок России по футболу, как и РПЛ, планируют доиграть. Матч в нем остановились на 1/4 стадии финала.

Как сообщал портал "Комментарии", украинский футбол вернется уже с 30 мая.

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