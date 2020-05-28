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Английский футбол вернется уже с 17 июня

Ливерпуль все же сможет стать чемпионом впервые за 30 лет

28 мая 2020, 21:40
Автор:

Антон Корнилов

Английский футбол вернется уже с 17 июня

Английская футбольная Премьер-лига планирует возобновить сезон уже в среду, 17 июня. Английский футбол вернется с перенесенных матчей прошедших туров между Астон Виллой и Шеффилд Юнайтед, а также Манчестер Сити и Арсеналом. Об этом сообщили на официальном сайте футбольного чемпионата Англии.

Первый полноценный тур пройдет на выходных 19-21 июня. Английская Премьер-лига по футболу будет проводить матчи без зрителей, но на прежних стадионах без изменений. Некоторые матчи, возможно, проведут на нейтральных полях из-за распространения пандемии коронавируса Covid-19. Но для этого нужен специальный запрос полиции.

Английским клубам осталось доиграть всего 9 туров в сезоне 2019-2020 годов. В общей сложности это 92 матча. Интриги в чемпионате уже практически нет. Лидер сезона Ливерпуль опережает ближайшего соперника Манчестер Сити (второе место) на 25 очков и уже в первом матче после карантина может обеспечить себе чемпионский титул впервые за последние 30 лет.

Как сообщал портал "Комментарии", чемпионат Германии по футболу Bundesliga вернулся еще 16 мая — на месяц раньше Английской Премьер-лиги.


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Источник: https://www.premierleague.com/news/1674011
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