Английский футбол вернется уже с 17 июня

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Английская футбольная Премьер-лига планирует возобновить
сезон уже в среду, 17 июня. Английский футбол вернется с перенесенных матчей
прошедших туров между Астон Виллой и Шеффилд Юнайтед, а также Манчестер Сити и
Арсеналом. Об этом сообщили на официальном сайте футбольного чемпионата Англии.
Первый полноценный тур пройдет на выходных 19-21 июня.
Английская Премьер-лига по футболу будет проводить матчи без зрителей, но на прежних
стадионах без изменений. Некоторые матчи, возможно, проведут на нейтральных
полях из-за распространения пандемии коронавируса Covid-19. Но для этого нужен специальный
запрос полиции.
Английским клубам осталось доиграть всего 9 туров в сезоне
2019-2020 годов. В общей сложности это 92 матча. Интриги в чемпионате уже
практически нет. Лидер сезона Ливерпуль опережает ближайшего соперника
Манчестер Сити (второе место) на 25 очков и уже в первом матче после карантина
может обеспечить себе чемпионский титул впервые за последние 30 лет.
Как сообщал портал "Комментарии", чемпионат Германии по
футболу Bundesliga вернулся еще 16 мая — на месяц раньше Английской
Премьер-лиги.
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