Английский футбол вернется уже с 17 июня

Английская футбольная Премьер-лига планирует возобновить сезон уже в среду, 17 июня. Английский футбол вернется с перенесенных матчей прошедших туров между Астон Виллой и Шеффилд Юнайтед, а также Манчестер Сити и Арсеналом. Об этом сообщили на официальном сайте футбольного чемпионата Англии.

Первый полноценный тур пройдет на выходных 19-21 июня. Английская Премьер-лига по футболу будет проводить матчи без зрителей, но на прежних стадионах без изменений. Некоторые матчи, возможно, проведут на нейтральных полях из-за распространения пандемии коронавируса Covid-19. Но для этого нужен специальный запрос полиции.

Английским клубам осталось доиграть всего 9 туров в сезоне 2019-2020 годов. В общей сложности это 92 матча. Интриги в чемпионате уже практически нет. Лидер сезона Ливерпуль опережает ближайшего соперника Манчестер Сити (второе место) на 25 очков и уже в первом матче после карантина может обеспечить себе чемпионский титул впервые за последние 30 лет.

Как сообщал портал "Комментарии", чемпионат Германии по футболу Bundesliga вернулся еще 16 мая — на месяц раньше Английской Премьер-лиги.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!