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Украинские гимнастки вернулись из Москвы ни с чем

Украинские гимнастки Кристина Пограничная и Ева Мелещук не смогли завоевать призовые места в Москве

сегодня, 11:38
Автор:

• Наталья Шевченко

Украинские гимнастки вернулись из Москвы ни с чем

Спортсменки из сборной Украины по художественно гимнастики Ева Мелещук и Кристина Пограничная не сумели подняться на пьедестал на Гран-при Москвы. Об этом в Facebook сообщает Федерация гимнастики Украины. 

Пограничная заняла восьмое место (80,000 балла), Мелещук - девятое (78,700 балла) соответственно в многоборье. Обе спортсменки отобрались в финалы на отдельных видах, что позволило им войти в рейтинг Гран-при. Кристина показала четвертый результат в финале с обручем, пятый - с мячом и восьмой - с лентой. Ева стала четвертой в финалах с булавами и лентой.

Как сообщало издание "Комментарии", две украинских спортсменки Ева Мелещук и Кристина Пограничная примут участие в соревнованиях по художественной гимнастике "Гран-при Москва 2020" с 7 по 9 февраля. Такое решение было принято тренерским штабом Сборной Украины.

Напомним, что 17 июля в столице правоохранители задержали туристическую мошенницу, по вине которой группа гимнасток не попала в Грецию.  

Женщина долго скрывалась от правосудия по обвинению в присвоении денежных средств под видом оказания туристических услуг. Еще в феврале 2018 года она получила от родителей малолетних детей, занимающихся художественной гимнастикой в детских заведениях Оболонского района, сумму почти 90 тысяч гривен. Эти деньги она взяла якобы как уплату за 25 авиабилетов в Афины и обратно для поездки детей в оздоровительный лагерь.


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Источник: https://comments.ua/
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