Украина заняла третье место в медальном зачете на Дефлимпийских играх-2019

Сборная Украины заняла третье место в общем медальном зачете на XIX зимней Дефлимпиаде в Италии. Так, украинские спортсмены вернулись с 11 наградами, передает Министерство молодежи и спорта Украины.

В Министерстве также рассказали, что украинцы завоевали четыре золота, четыре серебра и три бронзы. Известно, что первым местом соревнования завершила сборная России, завоевав 17 золотых медалей, сборная Италии - на втором месте (7 медалей, в том числе 5 золотых).

Достижениями сборной Украины также поделился президент Украины Владимир Зеленский. На своей странице в Facebook он поздравил спортсменов с удачным выступлением : "Эти достижения дефлимпийцев демонстрируют миру наш непобедимый дух, а главное – вдохновляют каждого украинца никогда не сдаваться и преодолевать любые трудности".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что МОК отобрал золотую медаль Олимпиады-2012 у украинского спортсмена.