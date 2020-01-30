ЧМ по легкой атлетике в Китае перенесли из-за коронавируса

Чемпионат мира по легкой атлетике в помещении, который должен был пройти весной в Китае, перенесен на год из-за коронавируса. Об этом сообщила Всемирная легкоатлетическая ассоциация.

"World Athletics рассмотрела возможность переноса чемпионата в другую страну и хотела бы поблагодарить города, которые вызвались принять чемпионат. Однако, учитывая, что опасения относительно распространения вируса за пределами Китая все еще существуют, мы решили не идти на этот вариант, так как он может привести к дальнейшей отсрочке на более поздний срок", − говорится в сообщении.

В World Athletics приняли решение не отменять полностью турнир и будут работать со спортсменами, партнерами и оргкомитетом, чтобы определить дату проведения мероприятия в 2021 году.

Ранее "Комментарии" писали, что в Китае продолжается эпидемия смертельной пневмонии из-за коронавируса, на борьбу с которым в стране бросили все силы и средства. Всего за два дня пустующее здание превратили в медицинский центр на 1000 человек. Специализированную больницу открыли неподалеку от города Ухань, где и была зафиксирована вспышка заболевания.









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