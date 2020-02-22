Язык

Українська

Русский

Coinspot 22.02.2020

BTC/USD

9 795,04

ETH/USD

249,41

LTC/USD

70,61

НБУ 22.02.2020

USD/UAH

24,47

EUR/UAH

26,52

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Спорт олимпиада и соревнования Украина на чемпионате мира по биатлону взяла бронзу
НОВОСТИ Все новости

Украина на чемпионате мира по биатлону взяла бронзу

Украинские спортсменки на чемпионате по биатлону принесли Украине третье место

сегодня, 14:28
Автор:

• Наталья Шевченко

Украина на чемпионате мира по биатлону взяла бронзу

Украина заняла третье место в женской эстафете на чемпионате мира по биатлону в Антхольце, пишет "Трибуна".

В чемпионате принимали участие Елена Пидгрушная,  Вита Семеренко, Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Меркушина

Семеренко с тремя перезарядками передала эстафету 8-й с отставанием в 54 секунды.

Пидгрушная использовала один дополнительный патрон и взяла бронзу в борьбе в финишном створе.

Меркушина использовала два дополнительных патрона передала эстафету 7-й с отставанием в 37 секунд.

В тоже время и Юлия Джима тоже два раза использовала дополнительные патроны и закончила свой этап 6-й с отставанием в 1 минуту и 14 секунд.

Первое место заняла Норвегия с результатом 1:97.05,8 (1+9), второе – Германия – 10,7 (0+8), третье – Украина 18,4 (0+9).

Как сообщало издание "Комментарии", в Италии полиция приехала в отель ксборной России по биатлону для проведения обысков. В результате обыска был изъят компьютер и телефон биатлониста Александра Логинова, который ранее был дисквалифицирован за допинг, а на этом ЧМ завоевал золото и бронзу.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://m.ua.tribuna.com/biathlon/1083552327.html?fbclid=IwAR3P2X9ezINh0MI0mqHH5n9WH0eFTWAAI0jZ5gK68k67LHs5u5GwqkFRdNQ
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...