Украина на чемпионате мира по биатлону взяла бронзу

Украина заняла третье место в женской эстафете на чемпионате мира по биатлону в Антхольце, пишет "Трибуна".



В чемпионате принимали участие Елена Пидгрушная, Вита Семеренко, Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Меркушина

Семеренко с тремя перезарядками передала эстафету 8-й с отставанием в 54 секунды.

Пидгрушная использовала один дополнительный патрон и взяла бронзу в борьбе в финишном створе.



Меркушина использовала два дополнительных патрона передала эстафету 7-й с отставанием в 37 секунд.

В тоже время и Юлия Джима тоже два раза использовала дополнительные патроны и закончила свой этап 6-й с отставанием в 1 минуту и 14 секунд.

Первое место заняла Норвегия с результатом 1:97.05,8 (1+9), второе – Германия – 10,7 (0+8), третье – Украина 18,4 (0+9).

Как сообщало издание "Комментарии", в Италии полиция приехала в отель ксборной России по биатлону для проведения обысков. В результате обыска был изъят компьютер и телефон биатлониста Александра Логинова, который ранее был дисквалифицирован за допинг, а на этом ЧМ завоевал золото и бронзу.



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