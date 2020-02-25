Язык

Українська

Русский

Coinspot 25.02.2020

BTC/USD

9375.82

ETH/USD

252.13

LTC/USD

71.26

НБУ 25.02.2020

USD/UAH

24.57

EUR/UAH

26.67

RUB/UAH

0.38

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Записки эмигранта
Comm:health
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Спорт олимпиада и соревнования Олимпиада в Токио и Евро-2020 под угрозой из-за коронавируса
НОВОСТИ Все новости

Олимпиада в Токио и Евро-2020 под угрозой из-за коронавируса

Олимпийские игры и Евро-2020 должны пройти летом

сегодня, 19:45
Автор:

• Мария Чиренко

Олимпиада в Токио и Евро-2020 под угрозой из-за коронавируса

Международный олимпийский комитет и УЕФА рассматривают возможность отмены летних Олимпийских игр в Токио и Чемпионата Европы по футболу-2020 соответственно из-за распространения коронавируса.

Так, член Международного олимпийского комитета Дик Паунд, которого цитирует АР, отметил, что есть три месяца для того, чтоб выявить потенциальную угрозу для олимпийцев из-за распространения коронавируса в Японии.

"Это новая война, и придется с ней столкнуться. Однако я бы сказал, что люди будут спрашивать: "Под достаточным ли контролем ситуация, чтобы мы могли быть уверены в том, что мы отправимся в Токио, или нет?", - сказал Паунд, призвав спортсменов продолжать тренировки.

Вице-президент УЕФА Мишель Ува не исключил, что будет отменен или перенесен Чемпионат Европы по футболу-2020, пишет Sport Finding.

"Мы следим, как развиваются события. Футбол должен подстраиваться под ситуацию в стране. Мы не хотим, чтобы турниры приостанавливались, но соревнования прервутся, если ситуация будет ухудшаться", — сказал он.

Напомним, Олимпийские игры в Токио (Япония) должны пройти 24 июля — 9 августа 2020 года.

Чемпионат Европы по футболу должен пройти 12 июня — 12 июля. Турнир пройдет в паневропейском формате — в 12 городах разных стран континента. Украина вышла в финальную часть Евро-2020.

Как сообщал сайт "Комментарии", Международная федерация автоспорта отменила проведение Гран-при Китая в чемпионате "Формула-1", которое должно было состоятся 17-19 апреля в Шанхае. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...