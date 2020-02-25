Олимпиада в Токио и Евро-2020 под угрозой из-за коронавируса

Международный олимпийский комитет и УЕФА рассматривают возможность отмены летних Олимпийских игр в Токио и Чемпионата Европы по футболу-2020 соответственно из-за распространения коронавируса.



Так, член Международного олимпийского комитета Дик Паунд, которого цитирует АР, отметил, что есть три месяца для того, чтоб выявить потенциальную угрозу для олимпийцев из-за распространения коронавируса в Японии.



"Это новая война, и придется с ней столкнуться. Однако я бы сказал, что люди будут спрашивать: "Под достаточным ли контролем ситуация, чтобы мы могли быть уверены в том, что мы отправимся в Токио, или нет?", - сказал Паунд, призвав спортсменов продолжать тренировки.



Вице-президент УЕФА Мишель Ува не исключил, что будет отменен или перенесен Чемпионат Европы по футболу-2020, пишет Sport Finding.



"Мы следим, как развиваются события. Футбол должен подстраиваться под ситуацию в стране. Мы не хотим, чтобы турниры приостанавливались, но соревнования прервутся, если ситуация будет ухудшаться", — сказал он.



Напомним, Олимпийские игры в Токио (Япония) должны пройти 24 июля — 9 августа 2020 года.



Чемпионат Европы по футболу должен пройти 12 июня — 12 июля. Турнир пройдет в паневропейском формате — в 12 городах разных стран континента. Украина вышла в финальную часть Евро-2020.



Как сообщал сайт "Комментарии", Международная федерация автоспорта отменила проведение Гран-при Китая в чемпионате "Формула-1", которое должно было состоятся 17-19 апреля в Шанхае.



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