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Главная Новости Спорт другие виды спорта Эпидемия коронавируса: FIA приняла решение по этапу Формулы-1 в Китае
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Эпидемия коронавируса: FIA приняла решение по этапу Формулы-1 в Китае

Гоночный уикэнд в Китае был запланирован на 17-19 апреля

сегодня, 18:13
Автор:

• Мария Чиренко

Эпидемия коронавируса: FIA приняла решение по этапу Формулы-1 в Китае

Промоутер Гран-при Китая Juss Sports Group официально запросил об отсрочке проведения четвертого этапа Формулы-1 в связи со вспышкой смертельного коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Чемпионата.

Отмечается, что решение было принято в рамках консультаций с Федерацией автомобильного и мотоциклетного спорта Китайской Народной Республики (CAMF) и Шанхайской администрацией спорта. 

"В связи с тем, что Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирус глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, Формула 1 вместе с руководящим органом FIA совместно решили принять запрос об отсрочке", - сказано в заявлении.

В настоящее время консультации CAMF и спортивной администрацией Шанхая продолжаются.

"Гран-При Китая всегда был очень важной частью календаря Формулы-1, и болельщики всегда невероятны… Мы все с нетерпением ждем гонок в Китае как можно скорее и желаем всем в стране всего наилучшего в это трудное время", - сказано в заявлении.

Отметим, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на утро 12 февраля заражены 43 103 человека (из них в материковом Китае — 42 708). Жертвами эпидемии стали 1115 человек.

Как сообщал сайт "Комментарии", 5 февраля Федерация спорта Шанхая отменила этап Формулы-1 в Китае.



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Источник: https://www.formula1.com/en/latest/article.chinese-grand-prix-postponed-due-to-novel-coronavirus-outbreak.3g2y5Ngyrk1MbNxQB9hj4s.html
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