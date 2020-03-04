Украинские паралимпийцы стали лучшими на чемпионате мира по легкой атлетике. Об этом сообщает Национальный комитет спорта инвалидов Украины.

С Польши спортсмены везут сразу 16 медалей. Большинство наград, а именно 10, - золотые. Еще 5 - серебряные. Также украинская сборная добавила в копилку одну бронзовую награду.

Стоит отметить, что в украинской сборной сразу пять мультимедалистов, то есть, тех, кто взял по несколько наград. Так, Людмила Данилина отправила в копилку команды сразу 4 золотые и одну серебряную медаль. Еще на 4 золота пополнила коллекцию сборной Юлия Шуляр.

В результате, в турнирной таблице Украина вырвалась на первое место, оставив позади команды с Португалии, Польши, Франции, Турции и других стран.

Чемпионат мира по легкой атлетике среди спортсменов с нарушениями умственного и физического развития накануне завершился в польском городе Торун.

Украинские паралимпийцы нередко показывают столь высокие результаты на международных соревнованиях. К примеру, на зимней Паралимпиаде в 2018 году сборная Украины в медальном зачете была шестой. Спортсмены смогли завоевать 7 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых медалей. По количеству наград они стали четвертыми.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, что украинский фильм победил на фестивале в США.

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