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Бойкот Олимпиады: еще одна страна отказалась от участия

Из-за вспышки коронавируса вслед за Канадой отказалась ехать на Олимпиаду 2020 еще одна страна.

сегодня, 11:29
Автор:

• Виолетта Комаровская

Бойкот Олимпиады: еще одна страна отказалась от участия

Австралия объявила бойкот и, вслед за Канадой, отказалась ехать на Олимпиаду 2020 в Токио. Об этом говорится в официальном заявлении Национального олимпийского комитета Австралии. 

Таким образом страна хочет уберечь своих спортсменов от коронавируса, который бушует, в том числе, и в Японии. НОК понимает, что это может отразиться на моральном настрое олимпийцев, а возможно, и на их физической форме, но отказ от соревнований считают пока самым правильным решением. 

"Наши спортсмены настроены позитивно, но из-за стресса и неопределенности процесс подготовки усложнен". 

Ранее подобное решение принял Национальный олимпийский комитет Канады. Там также решили не рисковать здоровьем сборной. Организаторов Олимпиады призывают отложить соревнования в Японии до следующего года. Это решение поддержали и сами спортсмены, и правительство Канады. 

Именно столица Япония - Токио - должна принимать через несколько месяцев летние Олимпийские игры. Сейчас они под угрозой срыва. Но пока официально Олимпийский комитет не переносил соревнования, хотя и не отрицают, что такой исход возможен. Вопрос должны решить в течении месяца. 

Ранее "Комментарии" писали о том, что несколько сот иранцев умерли от "профилактики" коронавируса. 



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Источник: https://www.olympics.com.au/news/aoc-plans-for-postponed-olympic-games/
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