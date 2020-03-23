Бойкот Олимпиады: еще одна страна отказалась от участия

Австралия объявила бойкот и, вслед за Канадой, отказалась ехать на Олимпиаду 2020 в Токио. Об этом говорится в официальном заявлении Национального олимпийского комитета Австралии.

Таким образом страна хочет уберечь своих спортсменов от коронавируса, который бушует, в том числе, и в Японии. НОК понимает, что это может отразиться на моральном настрое олимпийцев, а возможно, и на их физической форме, но отказ от соревнований считают пока самым правильным решением.

"Наши спортсмены настроены позитивно, но из-за стресса и неопределенности процесс подготовки усложнен".

Ранее подобное решение принял Национальный олимпийский комитет Канады. Там также решили не рисковать здоровьем сборной. Организаторов Олимпиады призывают отложить соревнования в Японии до следующего года. Это решение поддержали и сами спортсмены, и правительство Канады.

Именно столица Япония - Токио - должна принимать через несколько месяцев летние Олимпийские игры. Сейчас они под угрозой срыва. Но пока официально Олимпийский комитет не переносил соревнования, хотя и не отрицают, что такой исход возможен. Вопрос должны решить в течении месяца.

Ранее "Комментарии" писали о том, что несколько сот иранцев умерли от "профилактики" коронавируса.





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