Олимпиаду-2020 в Токио могут полностью отменить, – глава МОК

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Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что Олимпийские
игры в Токио придется отменить, если мероприятие не сможет состояться в
следующем году из-за коронавируса COVID-19.
В марте МОК и правительство Японии приняли беспрецедентное решение отложить
проведение Игр, которые должны были начаться в июле, на год из-за новой вспышки
коронавируса. Однако премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что
мультиспортивное мероприятие не может состояться в 2021 году, если вирус не станет
менее угрожающим.
Новым коронавирусом заразились более 17 100 человек в Японии, из них 797 умерли.
Томас Бах заявил, что невозможно заставить спортивные федерации по всему миру
каждый год менять график, также нельзя заставлять спортсменов жить в
неопределенном состоянии. Он также отметил, что МОК склонялся к проведению Игр
в следующем году.
"Когда у нас будет четкое представление о том, как будет выглядеть мир 23
июля 2021 года, тогда (мы будем) принимать соответствующие решения", –
подытожил Бах.
Ранее "Комментарии" писали, что Олимпиаду-2020 не хотели отменять до
последнего. Однако, 23 марта представитель Международного олимпийского комитета
заявил - 24 июля, как планировалось, Олимпийские игры не начнутся. "Судя по той
информации, которой владеет МОК, было принято решение отложить соревнования.
Как надолго - неизвестно, но в июле они не начнутся, насколько мне известно", -
говорит Дик Паунд.
Вероятно, соревнования
состоятся уже в 2021-году. Олимпиаду 2020 пришлось перенести из-за пандемии
коронавируса. В марте хать на Игры категорически отказались Канада и Австралия,
не хотели рисковать здоровьем спортсменов. Отменяли совсем Олимпийские игры
только во время Первой и Второй мировых войн.
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