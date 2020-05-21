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Олимпиаду-2020 в Токио могут полностью отменить, – глава МОК

Пока Олимпийские игры перенесены на 2021 год

сегодня, 16:16
Автор:

• Татьяна Веремеева

Олимпиаду-2020 в Токио могут полностью отменить, – глава МОК

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что Олимпийские игры в Токио придется отменить, если мероприятие не сможет состояться в следующем году из-за коронавируса COVID-19.

В марте МОК и правительство Японии приняли беспрецедентное решение отложить проведение Игр, которые должны были начаться в июле, на год из-за новой вспышки коронавируса. Однако премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что мультиспортивное мероприятие не может состояться в 2021 году, если вирус не станет менее угрожающим.

Новым коронавирусом заразились более 17 100 человек в Японии, из них 797 умерли.

Томас Бах заявил, что невозможно заставить спортивные федерации по всему миру каждый год менять график, также нельзя заставлять спортсменов жить в неопределенном состоянии. Он также отметил, что МОК склонялся к проведению Игр в следующем году.

"Когда у нас будет четкое представление о том, как будет выглядеть мир 23 июля 2021 года, тогда (мы будем) принимать соответствующие решения", – подытожил Бах.

Ранее "Комментарии" писали, что Олимпиаду-2020 не хотели отменять до последнего. Однако, 23 марта представитель Международного олимпийского комитета заявил - 24 июля, как планировалось, Олимпийские игры не начнутся. "Судя по той информации, которой владеет МОК, было принято решение отложить соревнования. Как надолго - неизвестно, но в июле они не начнутся, насколько мне известно", - говорит Дик Паунд.

Вероятно, соревнования состоятся уже в 2021-году. Олимпиаду 2020 пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. В марте хать на Игры категорически отказались Канада и Австралия, не хотели рисковать здоровьем спортсменов. Отменяли совсем Олимпийские игры только во время Первой и Второй мировых войн.


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-olympics-bach/ioc-chief-bach-says-games-would-be-cancelled-if-not-held-in-2021-idUSKBN22X0BM
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