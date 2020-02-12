Украинец стал чемпионом Европы по греко-римской борьбе

"Золото" континентальных соревнований по греко-римской борьбе завоевал украинец Семен Новиков, который стал чемпионом Европы в весовой категории до 87 кг. Об этом сообщает Укринформ.

Новиков после побед над испанцем Жесус Фреснеда (9: 0), Метеханом Башаром из Турции (7: 2) и россиянином Александром Комаровым (5: 3) в финале уверенно победил неоднократного призера чемпионатов мира, чемпиона Европы-2017 венгра Виктора Льоринца ( 7: 1),

Чемпионат Европы по греко-римской, вольной и женской борьбе пройдет в итальянской столице до 16 февраля.

Как писал портал "Комментарии", двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе и нардеп Жан Беленюк решил записать видео и рассказать, как нужно защищаться от нападений. Соответствующее видео Беленюк разместил в "Фейсбуке". Свое видео Беленюк назвал "небольшим видеоматериалом по самообороне для депутатов, на которых периодически совершаются нападения", вероятно намекая на нападение лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко на депутата от "Слуги народа" Андрея Геруса в аэропорту "Борисполь".Напомним, что Жан Беленюк принял участие в чемпионате мира по вольной борьбе. Мировое первенство состоялось в столице Казахстана с 14 по 22 сентября.







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